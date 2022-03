Darmstadt vermeldet viele Corona-Fälle

Eine zweistellige Personenzahl wurde im Umfeld des SV Darmstadt 98 positiv auf COVID-19 getestet.

Der SV Darmstadt 98 vermeldet eine zweistellige Anzahl an positiven Corona-Fällen, die am Mittwoch bei PCR-Testungen festgestellt wurden. Nach Angaben des Tabellendritten der 2. Liga befinden sich die Betroffenen in häuslicher Isolation.

"Die nun eingetretene Situation ist mit Blick auf die Vorbereitung auf die heiße Phase der Saison natürlich nicht optimal", wird Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann in der Vereinsmitteilung zitiert. "Aber die Truppe hat in dieser Spielzeit bereits den Nachweis erbracht, eine echte Mentalitätsmannschaft zu sein. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir auch diese Steine aus dem Weg räumen werden. Wir haben diese Herausforderung zu Beginn der Saison gemeistert und wir werden sie auch ein zweites Mal meistern."

Die aufstiegsambitionierten Lilien empfangen nach der Länderspielpause am 2. April Holstein Kiel.