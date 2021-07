Vier neue Corona-Fälle beim SV Darmstadt 98

Der SV Darmstadt 98 meldet weitere positive COVID-19-Tests und würde die Partie in Karlsruhe am liebsten absetzen.

Weitere Testungen in dieser Woche hätten ergeben, dass auch bei Erich Berko, Mathias Honsak, Tim Skarke und Tobias Kempe ein positiver PCR-Befund festgestellt wurde, meldeten die Lilien am Mittwoch. Den Spielern gehe es den Umständen entsprechend, sie hätten keine bis mittlere Symptome.

Unter den Spielern seien auch Geimpfte, teilten die Hessen mit. Nach derzeitigem Stand könne das Spiel am Freitagabend in Karlsruhe (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stattfinden. Sofern eine Absetzung statuarisch aber möglich sei, werde der Verein dies anstreben.

Eilers: "Aktuell haben wir 14 Feldspieler, davon vier U-19-Spieler"

"Es ist ein komplexer Prozess. Wir befinden uns in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt", sagte Tom Eilers (Bestellter Vertreter des Präsidiums für den Lizenzspielerbereich) auf der Spieltagspressekonferenz . "Aktuell haben wir 14 Feldspieler, davon vier U-19-Spieler. Die Wettbewerbsgleichheit ist damit in Frage gestellt. Sofern eine Absetzung möglich wäre, werden wir dies anstreben."

Lieberknecht gibt sich kämpferisch

"Es gibt eine hohe Motivation, gegen alle Widerstände anzukämpfen und die Herausforderungen anzunehmen. Meine Aufgabe bleibt diese Positivität. Die Spieler, die da sind, machen einen sehr ordentlichen Job - auch die jungen Spieler aus der U 19", gibt sich Trainer Torsten Lieberknecht kämpferisch.

"Wir wissen um diese brutale Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber wir müssen weitermachen", so der Coach. "Ich will vorangehen und mich nicht hinter der Situation verstecken oder ein Alibi suchen."

Lieberknecht will Jetzt-Erst-Recht-Mentalität

"Wir müssen eine gewisse Jetzt-Erst-Recht-Mentalität an den Tag legen. Wir wollen mit dieser nötigen Mentalität nach Karlsruhe fahren und uns dort so verkaufen, sodass die Fans später sagen können: Die Jungs haben alles getan, was in ihrer Macht stand."

Bereits in der vergangenen Woche waren drei Spieler des SV Darmstadt 98 bei PCR-Testungen positiv auf COVID-19 getestet worden. Das zuständige Gesundheitsamt hatte daraufhin für alle ungeimpften und nicht genesenen Spieler des Kaders eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Den Saisonauftakt verloren die Lilien daraufhin gegen Jahn Regensburg mit 0:2.