Darmstadt: Mindestens drei Spieler vorzeitig aus Quarantäne

Vor dem Spiel beim Karlsruher SC hat sich die Personalsituation beim SV Darmstadt 98 etwas entspannt: Neuzugang Nemanja Celic, Torhüter Marcel Schuhen und Offensivmann Ensar Arslan kamen nach intensiven Gesprächen mit dem Gesundheitsamt Darmstadt vorzeitig aus der Corona-Quarantäne frei, wie der kicker erfuhr.

Die drei Spieler nahmen am Donnerstagabend am Abschlusstraining teil und stehen für die Partie am Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim KSC zur Verfügung. Im Fall von Angreifer Luca Pfeiffer sind die Zuständigkeiten etwas anders geordnet. Hier bemüht sich der Verein aber weiterhin, die Leihgabe des FC Midtjylland ebenfalls noch für das Spiel freizubekommen.

Das Gesundheitsamt Darmstadt hatte für alle nicht geimpften und nicht genesenen Spieler zunächst eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet, nachdem vergangene Woche Braydon Manu, Patric Pfeiffer und Frank Ronstadt positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Sieben Corona-Fälle und mindestens zwei Verletzte

In Karlsruhe sicher verzichten müssen die Lilien neben diesen drei Spielern auch auf Tobias Kempe, Tim Skarke, Erich Berko und Mathias Honsak, bei denen später ebenfalls das Virus nachgewiesen wurde. Zudem fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Aaron Seydel und Marvin Mehlem.

Abwehrmann Thomas Isherwood, der die vergangenen Wochen mit muskulären Problemen gefehlt hatte, war am Donnerstagabend beim Abschlusstraining dabei. Ob es für einen Einsatz des immer wieder von Verletzungen geplagten Schweden gegen Karlsruhe reicht, war aber zunächst unklar.

Noch am Mittwoch hatte Präsidiumsmitglied Tom Eilers erklärt, man werde sich um eine Verlegung der Partie bemühen, wenn dies die Statuten der DFL ermöglichten. Mit der Rückkehr von mindestens drei Spielern hat sich das Thema erledigt. Bereits am Donnerstagabend hatte der Verein via Twitter mitgeteilt, dass die Partie stattfinde, weil keine neuen Corona-Fälle dazugekommen seien.