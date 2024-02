Darmstadt leiht Schalkes Polter aus

Kurz vor Transferschluss legt der SV Darmstadt noch mal im Sturm nach und leiht Sebastian Polter vom FC Schalke aus.

Sebastian Polter stürmt wieder in der Bundesliga. Wie die Lilien mitteilten, kommt der 32-Jährige auf Leihbasis zum SVD. "Mit seiner Physis und Statur ist er der klassische Zielstürmer, den wir unserem Kader zuführen wollten. Wir freuen uns, dass wir eine neue Komponente für unser Spiel erlangen", sagt Trainer Torsten Lieberknecht in einer Klubmitteilung und freute sich darüber, dass man einen "Spieler gefunden habe, der in unseren sportlichen und finanziellen Rahmen passt".

Lieberknecht verriet auch, dass Polter "Feuer und Flamme für die Aufgabe bei den Lilien" sei. Der Angreifer bestätigte dies und betonte, wie glücklich er sei, "dass ich für Darmstadt auflaufen und wieder in der Bundesliga spielen darf."

Rückschläge auf Schalke

Polter kam im Sommer 2022 aus Bochum zu den Königsblauen und bestritt in seiner ersten Saison 19 Bundesliga-Spiele für S04. Nach dem Abstieg lief es nicht so gut für den Stürmer, den auch eine Leisten-OP ausbremste. Elf Ligaspiele, drei Tore und ein kicker-Notenschnitt von 3,38 stehen für ihn in dieser Spielzeit zu Buche.

Gedankenspiele, Polter bereits im Winter abzugeben, gab es in Gelsenkirchen schon länger - und das aus mehreren Gründen: Neben einer gern gesehenen Finanzspritze für die klammen Kassen hielt man auch eine Typveränderung im Angriff für sinnvoll, da speziell Polter und Simon Terodde eher den wuchtigen Torjäger-Typ verkörpern.

Insgesamt bringt Polter die Erfahrung von 116 Bundesliga-Spielen (21 Tore) sowie 99 Zweitliga-Einsätzen (45 Tore) mit, dazu kommen noch Auslandserfahrungen, die er während seiner Zeit in England bei den Queens Park Rangers und in den Niederlanden bei Fortuna Sittard gemacht hat. Bei den Lilien wird Polter die Rückennummer 40 erhalten.