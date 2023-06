Dardai über Ngankam: "Er ist nicht fit"

In der Rückrunde fiel Jessic Ngankam (22) bei Hertha BSC positiv auf, was gar nicht so leicht war. Dennoch sagt Trainer Pal Dardai über den U-21-EM-Teilnehmer: "Er kann viel mehr."

Für das finale Gruppenspiel der deutschen U-21-Auswahl, in der aus Herthas Reihen neben Angreifer Jessic Ngankam auch Verteidiger Marton Dardai steht, hat Pal Dardai einen Wunsch. "Ich hoffe, dass sie weiterkommen", sagt Herthas Coach über den deutschen Nachwuchs, der nach den Spielen gegen Israel (1:1) und Tschechien (1:2) am Mittwochabend in Georgien gegen England gewinnen muss und überdies auf Israels Schützenhilfe gegen Tschechien angewiesen ist.

Jessic hat sich das letzte Mal beschwert, dass hier keine harte Vorbereitung war. Pal Dardai

Für die Zeit nach der EM formuliert Dardai einen klaren Auftrag an Ngankam: "Was ihm gut tun würde, ist eine harte Vorbereitung. Aus meiner Sicht ist er nicht fit. Das habe ich seinem U-21-Trainer auch mitgeteilt. Er ist jetzt reif genug, ein richtig hartes Trainingslager zu machen. Sein Körper braucht das, sonst funktioniert er nicht. Jessic hat sich das letzte Mal beschwert, dass hier keine harte Vorbereitung war."

Die soll er unter dem Mitte April auf Herthas Trainerbank zurückgekehrten Dardai in diesem Sommer bekommen. Ngankam, vor einem Jahr nach einer Saison in Fürth nach Berlin zurückgekehrt, hat nach eineinhalbjähriger Verletzungs-Odyssee zurück in die Spur gefunden. In Fürth riss er sich im Sommer 2021 das Kreuzband. Nach der Rückkehr zu Hertha folgte im Sommer 2022 eine weitere Knie-Blessur, die eine Operation in Innsbruck nötig machte. Später erlitt er eine Muskelverletzung. Seit Januar ist Ngankam wieder voll dabei - und hat seitdem nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht.

"Er ist ein richtiges Pferd"

In 18 Bundesliga-Einsätzen zwischen Januar und Mai gelangen dem wuchtigen Stürmer, den aktuell Bundesligist Eintracht Frankfurt umwirbt, vier Tore und zwei Vorlagen. Ngankam, 2018 mit Hertha Deutscher A-Jugend-Meister, war einer der wenigen Lichtblicke beim Absteiger. Dennoch verlangt Dardai vom Eigengewächs eine Steigerung. "Er kann viel mehr", sagt der Ungar über Ngankam. "Er ist ein richtiges Pferd. Er hat einen Körper, er hat Schnelligkeit."

Hier geht's zur großen Leserumfrage

Aber anders als bei Marton Dardai, der sich schon vor Wochen klar zum Verbleib bei Hertha bekannt hat, ist Ngankams Zukunft offen. Hertha will ihn als Schlüsselspieler für die 2. Liga halten, aber es gibt eine finanzielle Schmerzgrenze. Für die Tage nach der Rückkehr nach Berlin hat Pal Dardai für Ngankam in jedem Fall schon sehr präzise Vorstellungen im Kopf. Der Angreifer solle dann "laufen, laufen, laufen". Denn: "Wir brauchen einen guten Jessic. Aber dafür muss er hart arbeiten."