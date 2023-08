Damar wandelt in Beiers Spuren

Drei Tage nach dem Transfer von Angelo Stiller nach Stuttgart gibt die TSG Hoffenheim noch einen jungen Mittelfeldspieler ab - vorübergehend.

Am Freitag hatten Hoffenheim und Stuttgart den sich längst abzeichnenden Wechsel von Angelo Stiller offiziell gemacht, nur drei Tage später gibt die TSG den nächsten jungen Mittelfeldspieler ab, diesmal aber nur vorübergehend. Muhammed Damar wird für den Rest dieser Saison an den Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen. Das noch bis 2026 in Hoffenheim unter Vertrag stehende Talent soll dort auf hohem Niveau die Spielpraxis sammeln, die ihm in Hoffenheim (noch) verwehrt bleibt.

"Mo ist ein junger, hochtalentierter Spieler, dem wir perspektivisch den Durchbruch in unserem Bundesligakader zutrauen. Er hat sich in den vergangenen Monaten hervorragend weiterentwickelt und ist aus unserer Sicht bereit dafür, eine wichtige Rolle bei einem ambitionierten Zweitligisten zu spielen", sagt Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball der TSG, "eine für alle Beteiligten sinnvolle Lösung. Wir haben mehrere äußerst begabte Mittelfeldtalente in unserem Kader, die wir jedoch nicht gleichzeitig über Spielzeit in der Bundesliga entwickeln können, sodass sowohl wir als auch Mo mit dieser Lösung sehr glücklich sind. Wir haben in der Vergangenheit mit der Leihe von Maximilian Beier zu Hannover 96 gute Erfahrungen gemacht und sind uns sicher, dass auch Mo mit seiner enormen fußballerischen Qualität einen großen Schritt nach vorne machen wird."

Sechs Einsätze in der Bundesliga

Im vergangenen Sommer war der 19-jährige Damar für eine halbe Million Euro aus dem Nachwuchs von Eintracht Frankfurt in den Kraichgau gewechselt und hatte sich schneller als erwartet entwickelt. Der eigentlich zunächst für die U 23 vorgesehene zentrale Mittelfeldspieler, der Achter, Zehner und Sechser spielen kann, hatte sich direkt für das Sommertrainingslager der Profis angeboten und war nur wenige Wochen später fest in den Profikader befördert worden.

Dort verbuchte der gebürtige Berliner in der vergangenen Spielzeit immerhin sechs Einsätze, parallel war Damar mit 20 Spielen, sieben Treffern und neun Vorlagen ein wichtiger Faktor in Hoffenheims Regionalligateam, das auf Rang drei gelandet war. Zudem entwickelte sich Damar gemeinsam mit seinem Klubkollegen Umut Tohumcu auch zu einem Leistungsträger in der deutschen U-19-Nationalmannschaft, für die er in acht Länderspielen sechs Tore schoss und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Beier machte es vor

Nun soll Damar also in der 2. Liga reifen. Dabei wandelt er in den Spuren von Maximilian Beier. Auch den Angreifer hatten die Hoffenheimer nach ersten Schnupperkursen bei den Profis nach Hannover verliehen, wo er gleich zwei Jahre blieb und nun nach seiner Rückkehr auf weitere Bewährungschancen im Profiteam lauert. Eine hat der Rückkehrer am Samstag bereits beeindruckend genutzt und mit seinem ersten Bundesligator und einem erzwungenen Elfmeter maßgeblich beigetragen, den 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Erfolg zu drehen.