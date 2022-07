Damar trifft - und kommt nach Hoffenheim?

Mit einer Testspielgenehmigung nahm Muhammed Damar am 4:0-Sieg der TSG Hoffenheim beim FC-Astoria Walldorf teil, denn eigentlich steht der offensive Mittelfeldmann noch bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Folgt nun der Wechsel in den Kraichgau?

Mit seinem Treffer zum 3:0 hat der 18-Jährige mindestens einen Punkt gemacht bei Neu-Trainer André Breitenreiter, der ein gelungenes Debüt auf der TSG-Bank feiern durfte bei dem souveränen Sieg gegen den Südwest-Regionalligisten. Früh hatte Jacob Bruun-Larsen den Bundesligisten nach einer feinen Kombination über Kevin Akpoguma, Georginio Rutter und Pavel Kaderabek in Führung gebracht (3.). Der Däne war es auch, der kurz vor der Pause per Abstauber nach einem abgewehrten Kopfball von Kapitän Benjamin Hübner auf 2:0 erhöhte (42.).

Damar, der in dieser Woche per Ausnahmegenehmigung bei den Hoffenheimer Profis mittrainierte, schraubte nach einer Kopfballablage auf 3:0 (75.), hatte bei seinem Abschluss ein wenig Glück. Ebenso Fisnik Asllani. Der Angreifer stellte mit einem leicht abgefälschten Abschluss auf 4:0 (79.), die starke Vorarbeit per flacher Hereingabe hatte Bambase Conte besorgt.

Für Damar wäre eine kleine Ablöse fällig

Was Talent Damar angeht: Der Techniker soll in der Trainingswoche durchaus überzeugend agiert haben. Bei der Eintracht hatte er in der vergangenen U-19-Bundesligasaison in 15 Partien fünfmal getroffen und sieben Tore vorbereitet. Der Vertrag bei den Hessen läuft noch bis 2023, eine kleine Ablöse wäre also fällig. Einiges spricht dafür, dass sich Damar, der noch ein Jahr U19 spielen dürfte, den Hoffenheimern anschließt. Zumal die TSG mit Juniorentransfers im "höheren" Alter in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht hat, etablierten sich doch die vergleichsweise spät geholten Stefan Posch, Christoph Baumgartner und Georginio Rutter schnell in der Bundesliga, während es beim Nachwuchs aus der Region in Sachen Übergang zuletzt eher haperte.