Cvancaras Dilemma: 50 Prozent Fehlzeit

Mit einer Niederlage im letzten Pflichtspiel des Jahres am Mittwoch in Frankfurt könnte Borussia Mönchengladbach Richtung Abstiegszone abdriften. Andererseits winkt am 16. Spieltag aber auch die gewünschte Einstelligkeit.

Nicht sehr beständig präsentierten sich die Fohlen im bisherigen Verlauf der Saison. Das war womöglich auch so zu erwarten nach dem großen Umbruch im Sommer und der Installierung eines neuen Trainers.

Auffällig, dass Borussia sich zwar zu einigen Highlights aufschwang, insgesamt aber sehr unbeständig spielte. Und auch Gerardo Seoane hat wie seine Vorgänger die Anfälligkeit in der Defensive nicht in den Griff bekommen: Zwar haben nur vier andere Klubs mehr Tore geschossen als die Borussia, andererseits aber hat auch nur ein einziges Team, nämlich Schlusslicht Darmstadt, mehr Gegentreffer kassiert als die Gladbacher.

Itakura kein Thema für Frankfurt

Obwohl Moritz Nicolas den verletzten Stammkeeper Jonas Omlin sehr ordentlich vertrat, zeigte sich Borussia defensiv außerordentlich anfällig. Nicht zuletzt natürlich auch, weil der eingeplante Abwehrchef lange fehlte. Nun macht Ko Itakura zwar Fortschritte, wird aber zum Ausklang 2023 in Frankfurt noch kein Thema sein. Bei der Mannschaft übrigens, die im jüngsten Heimspiel immerhin die Bayern mit 5:1 abfertigte.

"Ko Itakura", berichtete Seoane, "hat die gewünschten Fortschritte gemacht und ist wieder schmerzfrei. Für Frankfurt wird er aber noch kein Thema sein." Stattdessen düst der Verteidiger zeitnah ab in seine Heimat und wird dann für Japan am Asien-Cup teilnehmen, seinem Klub also noch bis in den Februar hinein fehlen.

Fragezeichen in der Offensive

Damit ergibt sich die Besetzung der Abwehrkette quasi von selbst. Fragezeichen allerdings gibt es noch in der Offensive. Da hat Robin Hack mit seiner engagierten Vorstellung in vorderer Reihe gegen Bremen Punkte gesammelt und dürfte auch gegen die Eintracht in der Startelf auftauchen.

Bleibt noch das Rätsel um Tomas Cvancara. Der Tscheche, der immerhin sehr verheißungsvoll in die Saison startete, wurde immer wieder durch Krankheit und Verletzungen zurückgeworfen. "Montag und Dienstag hat er wieder mit dem Team trainiert", bestätigte Seoane, "er steht uns in Frankfurt wieder zur Verfügung."

Jordan fehlt weiter verletzt, da wäre Cvancara der gewünschte Stoßstürmer mit entsprechendem Format. Sehr gut denkbar dennoch, dass Seoane weiter auf den Angreifer verzichtet.

Fast erstaunlich sei es, dass Cvancara schon einige sehr brauchbare Leistungen im Gladbacher Trikot ablieferte, angesichts seiner Fehlzeiten. Denn etwa die Hälfte der Trainingseinheiten, berichtete Seoane, habe der Angreifer im Laufe der Saison verpasst wegen Verletzungen und Krankheit.

Logisch, dass der 23-Jährige noch nicht seinen Rhythmus gefunden hat; bei ihm dürfte noch eine Menge Luft nach oben bestehen. Verbunden mit der Hoffnung, zu Beginn des Jahres endlich auch körperlich wieder in ideale Verfassung zu kommen, um dann mal wieder so richtig anzugreifen.