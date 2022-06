Coup auf dem Betze: Rote Teufel holen Unions Luthe

Dem 1. FC Kaiserslautern ist ein Transfercoup gelungen: Der Zweitliga-Aufsteiger hat Union Berlins Stammtorhüter Andreas Luthe verpflichtet.

Andreas Luthe spielt in der kommenden Saison beim 1. FC Kaiserslautern. Getty Images

Nach dem Weggang von Aufstiegstorhüter Matheo Raab (zum HSV) befand sich der FCK auf der Suche nach einem neuen Stammtorhüter - und ist in der Hauptstadt fündig geworden. Der viermalige Meister hat Unions Torhüter Luthe auf den Betzenberg gelotst. Der 35-Jährige stand in der vergangenen Saison in 27 Bundesliga-Spielen (kicker-Note 3,24), zwei Pokal- und drei Conference-League-Partien auf dem Feld.

"Unglaublich schöne Erinnerungen" an Union

"Ich werde immer mit unglaublich schönen Erinnerungen auf meine Zeit bei Union zurückblicken. Was wir gemeinsam in den letzten Jahren erreicht haben, wird mich immer mit sehr viel Stolz erfüllen und daher möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei meinen Mannschaftskollegen, dem Trainer- und Betreuerteam, allen Fans, Mitarbeitern und Verantwortlichen für die vergangenen zwei Jahre bedanken", verabschiedet sich Andreas Luthe aus Köpenick in einer Mitteilung des Bundesligisten.

Sportlich und menschlich ein wichtiger Teil der Mannschaft. Oliver Ruhnert

Auch Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin, resümiert die gemeinsame Zeit: "Andi hat einen großen Anteil am Erfolg der letzten zwei Jahre und war sportlich und menschlich ein wichtiger Teil der Mannschaft. Deswegen respektieren wir seinen Wunsch, noch einmal längerfristig zu einem Verein wechseln zu können. Wir sind ihm für die gemeinsame Zeit sehr dankbar und wünschen ihm für die Zukunft vor allem Gesundheit und viel Erfolg."

Luthe spielte seit 2020 bei Union, zuvor trug er das Trikot des FC Augsburg, dort arbeitete er unter anderem mit FCK-Trainer Dirk Schuster zusammen. Insgesamt bringt der beim VfL Bochum ausgebildete Torhüter die Erfahrung von 153 Zweitliga- und 89 Erstliga-Spielen mit.

Sippel-Verpflichtung dürfte sich erledigt haben

Beim FCK hatte es zuletzt Spekulationen um eine Rückkehr von Publikumsliebling und Eigengewächs Tobias Sippel gegeben. Die Gerüchte hatte der Ersatzkeeper von Borussia Mönchengladbach selbst befeuert - doch mit der Luthe-Verpflichtung dürfte sich das Thema erledigt haben. Außerdem hat der FCK mit Julian Krahl einen Perspektivkandidaten für die Torwartposition verpflichtet. Das 21-jährige Talent kam ablösefrei von Viktoria Berlin und dürfte sich in Luthes Schatten entwickeln. Vor dem Abgang steht dafür Avdo Spahic, der mit dem MSV Duisburg in Verbindung gebracht wird.