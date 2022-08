Comans Comeback: "Mir war wichtig, ihn zu beobachten"

Kingsley Coman (26) steht dem FC Bayern nun auch in der Bundesliga wieder zur Verfügung. Julian Nagelsmann über dessen Chancen aufs Comeback.

Ist nach Ablauf seiner Sperre erstmals in der Liga spielberechtigt: Kingsley Coman. picture alliance/dpa/Revierfoto

Nicht gerade "förderlich" fand Julian Nagelsmann den Wischer von Kingsley Coman Mitte Mai gegen Stuttgarts Konstantinos Mavropanos, der dem Franzosen eine saisonübergreifende Drei-Spiele-Sperre beschert hatte. Diese ist nun abgesessen, am Sonntag in Bochum (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) darf Coman wieder auflaufen und wird es wohl auch - begünstigt durch den Ausfall von Jamal Musiala (Zerrung) und die Probleme von Serge Gnabry (Handgelenk, Adduktoren).

Aufgedrängt hat Coman sich jedoch ohnehin, wie Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz verriet. "Mir war wichtig, ihn zu beobachten, wie er die zwei Wochen ohne Pflichtspiel annimmt, wie er trainiert." Ob es der Spieler aufgrund der Pflichtspielpause ruhiger angehen lässt oder gerade deswegen noch härter arbeitet. "Er hat Gas gegeben", berichtet Nagelsmann, "auch außerhalb des regulären Mannschaftstrainings mit Holger (Fitnesstrainer Dr. Holger Broich, d. Red.). Von daher ist er ein Kandidat."

"Er will immer im Zentrum spielen - wie übrigens alle"

Ins neue System mit zwei Zehnern und zwei Spitzen wird sich Coman in den Augen des Trainers nahtlos einfügen. "Wenn man ihn fragt, ist er kein Außenstürmer. Er will immer im Zentrum spielen, so wie übrigens alle."

Denkbar ist, dass Coman, der im Supercup gegen Leipzig (5:3) in der 60. Minute eingewechselt wurde (kicker-Note 3), den linken Part von Musiala übernimmt, Leroy Sané zudem für den angeschlagenen Gnabry in die Startelf rutscht - und Thomas Müller dadurch neben Sadio Mané ganz vorne beginnt. Die Position auf dem Aufstellungsbogen spielt bei den vielen Rochaden in vorderster Front ohnehin nur eine untergeordnete Rolle.

Auf Comans "Monsterqualität" will und muss Nagelsmann nun jedenfalls nicht mehr verzichten. "Er ist aber auch ein Spieler, der den Rhythmus braucht." Und jetzt wieder bekommt.