CL-Ticket: Atalanta lässt Roger Schmidt und Benfica jubeln

Atalanta Bergamo hat nicht mitgespielt und der Serie A kein sechstes Champions-League-Ticket gewährt. Leidtragender: die AS Rom. Der erfreute Fremde: Benfica Lissabon.

Darf mit seinen Benfica-Schützlingen in der Champions League an den Start gehen: Trainer Roger Schmidt. IMAGO/GlobalImagens

Auch beim FC Bayern ist Roger Schmidt gehandelt worden, hat sich aber Anfang Mai zu Benfica Lissabon bekannt - und darf mit seiner portugiesischen Mannschaft nun 2024/25 sicher an der Champions League teilnehmen.

Und das, obwohl Benfica in einer teils durchwachsenen Saison die Meisterschaft nicht verteidigen konnte (Meister wurde vorzeitig Sporting) und letztlich als Tabellenzweiter in die Qualifikation für die gänzlich neu aufgezogene Königsklasse eingelaufen wäre. Doch die Lissaboner um Coach Schmidt, der seinen Vertrag bis 2026 laut Medienberichten wohl erfüllen darf und laut der Zeitung A Bola weiter ein gutes Verhältnis zum Team sowie zahlreiche Talente aus der eigenen Akademie erfolgreich integriert hat, ersparen sich diesen Umweg.

Der Grund: Atalanta Bergamo hat sich nach dem souveränen Gewinn der Europa League unter der Woche gegen das bis dato 51-mal ungeschlagene Leverkusen keine Blöße gegeben und an diesem Sonntag im Zuge des 38. sowie letzten Serie-A-Spieltag ein klares 3:0 gegen Torino eingefahren. Damit wanderten die Bergamasken von Italiens Rang fünf auf vier vor, der nun sicher ist. Es kann sogar durch das Nachholspiel gegen Conference-League-Finalist Florenz am 2. Juni Platz 3 und damit der Sprung vorbei an Juventus noch gelingen.

De Rossis Team geht "leer" aus

Der Hintergrund dieser Angelegenheit ist Folgender: Durch den EL-Sieg hatte sich Atalanta Bergamo bereits ein zweites CL-Ticket gesichert, das auch über die Liga - hier darf die Serie A aufgrund des jüngsten Abschneidens fünf Mannschaften für 2024/25 stellen - schon fix gewesen war. Hier nämlich waren die Lombarden schon unter den Top fünf gewesen.

Doch nur wenn Atalanta am Ende der Spielzeit Fünfter geworden wäre, was nun nicht mehr möglich ist, wäre nach Italien aufgrund der Sachlage ein sechstes CL-Ticket gewandert - zur Roma. Doch weil Bergamo nun mindestens Vierter ist und sich regulär für die Königsklasse qualifiziert hat, wandert der der zweite mögliche Zusatzplatz nun eben nach Portugal zu Benfica Lissabon.

Und die hoffenden Römer um Coach Daniele de Rossi gehen "leer" aus, werden nicht das sechste Serie-A-Team der Champions League werden. Stattdessen nehmen die Giallorossi wie zuletzt schon zwei Jahre in Folge an der Europa League teil, die ebenfalls mit neuem Format und ganzen 36 Vereinen daherkommen wird. Immerhin kann der Conference-League-Sieger von 2021 in diesem Wettbewerb auf jüngste Erfolge zurückblicken, wenngleich nicht auf den ganz großen Wurf: 2023 verlor man das Finale denkbar knapp im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla, 2024 war hieß die Endstation im Halbfinale Bayer 04 Leverkusen.

Neues Format: So läuft die neue Champions League ab 2024/25