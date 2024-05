Schmidts Bekenntnis zu Benfica: Bayern kann weiteren Kandidaten streichen

Die Trainersuche des FC Bayern geht unvermindert weiter, nach etlichen Absagen soll die Kandidatenliste parallel zueinander abgearbeitet werden. Klar ist: Roger Schmidt können die Münchner von dieser Liste streichen. Der 57-Jährige hat ein klares Bekenntnis zu Benfica Lissabon abgegeben.

Der frühere Leverkusener hat sich auf seinen Auslandsstationen längst zu einem international begehrten Trainer entwickelt, hat mit der PSV Eindhoven in den Niederlanden den Pokal gewonnen, seit seinem Wechsel nach Portugal vor knapp zwei Jahren den Meistertitel und den Supercup geholt, war in der Champions League und in der Europa League jeweils im Viertelfinale und ist der Benfica-Trainer mit dem besten Punkteschnitt in der Liga - obwohl in dieser Spielzeit voraussichtlich Stadtrivale Sporting den Titel holen wird.

Amtsmüde und wechselwillig ist Schmidt dennoch nicht. Daran würde auch eine Anfrage des FC Bayern nichts ändern. Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Famalicao gab er am Samstagmittag ein deutliches Bekenntnis ab. "Ich habe meinen Vertrag bei Benfica im vergangenen Jahr ganz bewusst bis 2026 verlängert. Die Mannschaft hat in den zurückliegenden zwei Jahren eine überragende Entwicklung genommen, und wir sind gemeinsam dabei, die neue Saison zu planen."

Bekenntnisse dieser Art hatte es von Schmidt in der Vergangenheit schon häufiger gegeben, da sein Name zuletzt immer wieder mal bei europäischen Top-Klubs gehandelt wurde. Dass diese ernst zu nehmen sind und auch eine mögliche Bundesliga-Rückkehr nichts an seinem Grundsatz ändert, musste im Dezember 2021 auch RB Leipzig erfahren. Die Sachsen wollten ihn nach dem Aus von Jesse Marsch verpflichten, Schmidt aber sagte ab und erklärte dazu später mal in einem kicker-Interview: "Es ist ein Grundsatz von mir und keine Option, eine Mannschaft mitten in der Saison zu verlassen." Bei Benfica denkt er auch am Ende einer Spielzeit nicht daran.