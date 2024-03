Neues Format: So läuft die neue Champions League ab 2024/25

Die UEFA hat die letzten Details zur großen Champions-League-Reform ab 2024/25 geklärt. Ein Überblick über das neue Format - und warum die Bundesliga von einem weiteren Teilnehmer träumen darf.

In dieser Saison 2023/24 präsentiert sich die Champions League ein letztes Mal im gewohnten Gewand: 32 Mannschaften, acht Gruppen, K.-o.-Spiele ab Achtelfinale und für acht Teams eine zweite Chance in der Europa League. All das ändert sich ab 2024/25 grundlegend. Sogar am Donnerstag wird dann teilweise gespielt.

TEILNEHMER DER NEUEN CHAMPIONS LEAGUE

Künftig nehmen 36 statt 32 Mannschaften an der Endrunde der Champions League teil. Die zusätzlichen vier Plätze gehen an:

- den Tabellendritten der laut UEFA-Koeffizient fünftbesten Liga Europas und damit die französische Ligue 1. Sie hat künftig also vorerst drei statt zwei fixe Champions-League-Teilnehmer. In der Zukunft darf sich die niederländische Eredivisie Hoffnungen machen, an der Ligue 1 vorbeizuziehen (zur UEFA-Fünfjahreswertung).

- einen Meister einer kleineren Liga. Ab 2024/25 werden sich fünf statt bisher vier Titelträger über den Meisterweg der Champions-League-Qualifikation ein Ticket sichern. Insgesamt werden dadurch mindestens 15 der 36 Teilnehmer amtierende Meister sein.

Die Champions League ab 2024/25: 36 statt 32 Teams

Eine Liga statt acht Gruppen

Dabei acht unterschiedliche Gegner ohne Hin- und Rückspiel

Kein Abstieg mehr in die Europa League möglich

K.-o.-Runden-Play-offs vor dem Achtelfinale

Fester Turnierbaum nach der Liga-Phase

Eine exklusive CL-Woche inkl. Spielen am Donnerstag

- die zwei Verbände, deren Klubs in der Vorsaison im Europapokal am besten abgeschnitten haben. Dadurch haben also insbesondere Premier League und La Liga beste Aussichten, künftig regelmäßig mit fünf Teams in der Champions League vertreten zu sein. Aber auch die Bundesliga darf träumen. Die Tickets gehen jeweils an die in der betroffenen Liga bestplatzierte Mannschaft, die sich noch nicht für die Königsklasse qualifiziert hat. Die Europa-League- und Conference-League-Teilnehmerzahl dieser Ligen bleibt dabei unverändert.

Neu ist außerdem: Ist der Champions-League-Titelverteidiger bereits über die Liga qualifiziert, rückt der laut UEFA-Koeffizient beste Meister der Verbände auf den Plätzen elf bis 55 nach. Ist der Europa-League-Sieger (der ebenfalls weiterhin ein direktes Champions-League-Ticket erhält) bereits über die Liga qualifiziert, darf der laut UEFA-Koeffizient beste Klub der Champions-League-Qualifikation die Quali umgehen. Jeweils können also die vier Topligen nicht profitieren, weil sie in der Qualifikation nicht vertreten sind.

MODUS DER NEUEN CHAMPIONS LEAGUE

Gruppenphase:

Die Gruppenphase ist Geschichte, ab 2024/25 sind alle 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga. Statt in Hin- und Rückspiel auf drei Gegner zu treffen, bestreitet jeder Teilnehmer dann je ein Spiel gegen acht Gegner, wobei jeder viermal zuhause und viermal auswärts antritt.

Die Gegner werden durch eine Auslosung bestimmt, bei der die 36 Klubs in vier gleich große Töpfe aufgeteilt werden. Dabei besteht der erste Topf aus dem Titelverteidiger und den Meistern der besten acht Ligen, während die Töpfe zwei bis vier - wie bisher - absteigend nach UEFA-Koeffizientenliste besetzt werden.

Jedem Team werden aus jedem Topf zwei Mannschaften - jeweils ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel - zugelost und damit acht Gegner. In der Liga gibt es wie gehabt drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.

Spiele gegen Mannschaften aus demselben Verband sind grundsätzlich ausgeschlossen. Theoretisch könnte es aber für Ligen, die vier oder mehr Klubs stellen, eine Ausnahme geben, sollte nur so eine Pattsituation bei der Auslosung zu verhindern sein.

K.-o.-Phase:

Die besten acht Teams nach der Liga-Phase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 spielen in K.-o.-Runden-Play-offs - zunächst auswärts - gegen die Teams auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Die Teams auf den Plätzen 25 bis 36 scheiden aus und steigen auch nicht in einen anderen Europapokal-Wettbewerb ab.

Im Achtelfinale treffen die acht direkt qualifizierten Teams - zunächst auswärts - auf die Gewinner der K.-o.-Runden-Play-offs.

Für die gesamte K.-o.-Runde gibt es schon im Vorfeld einen festen Turnierbaum und damit keine weitere Auslosung mehr. Dafür bilden je zwei Tabellennachbarn der 24 Teams, die die Liga-Phase überstanden haben, ein Paar - also der Tabellenerste mit dem -zweiten, der -dritte mit dem -vierten usw. Diese Paare werden dann jeweils auf die unterschiedlichen Turnierhälften verteilt, sodass etwa der Tabellenerste frühestens im Finale auf den -zweiten treffen kann.

Bis auf das Finale werden alle Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Schon ab den K.-o.-Runden-Play-offs können Teams aus derselben Liga aufeinandertreffen.

TERMINE DER NEUEN CHAMPIONS LEAGUE

Für alle 36 Teilnehmer gibt es künftig garantiert acht statt bisher sechs Champions-League-Spiele. Diese werden an acht Spieltagen ausgetragen, die sich von September bis in den Januar erstrecken. Gespielt wird weiterhin dienstags und mittwochs um 18.45 Uhr und 21 Uhr. Am finalen Spieltag der Liga finden alle Begegnungen parallel statt.

Aber: Ab 2024/25 erhält jeder der drei Europapokal-Wettbewerbe eine Woche exklusiv, in der die anderen beiden Ligen pausieren. Deswegen gibt es insgesamt vor den K.-o.-Runden zehn Europapokal-Wochen und damit vier mehr als vorher. In dieser exklusiven Woche wird ausnahmsweise zusätzlich am Donnerstag gespielt.

Alle K.-o.-Runden gehen - abgesehen vom Finale - in jeweils zwei Wochen über die Bühne, ebenfalls dienstags und mittwochs. Was gleich bleibt: Das Champions-League-Endspiel steigt an einem Samstag und einem neutralen Ort.