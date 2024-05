Kurioses Szenario durch Atalanta: Spielen sechs Serie-A-Klubs in der Champions League?

Wie es in der Bundesliga möglich ist, könnte es auch in der Serie A in der kommenden Saison sechs Champions-League-Teilnehmer geben. Außer Atalanta macht noch einen Platz gut.

Der zweite Titel der Vereinsgeschichte - nach 61 Jahren Wartezeit - war für Atalanta Bergamo nicht "nur" eine Freude für sich. Das gewonnene Europa-League-Finale gegen das zuvor ungeschlagene Bayer 04 Leverkusen hatte für die Norditaliener noch einen netten Nebeneffekt: Sie sind durch den EL-Titel quasi doppelt für die kommende Saison der Champions League qualifiziert. Was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre.

Einen Spieltag vor Schluss, wobei die Bergamasken sogar noch ein Spiel in der Hinterhand, also noch deren zwei zu bestreiten haben, liegt die Mannschaft von Gian Piero Gasperini mit drei Punkten Vorsprung vor der AS Rom komfortabel auf Rang fünf. Weil in Italien der direkte Vergleich zählt und Atalanta diesen gegen die Römer gewonnen hat, ist der fünfte Platz schon vor dem EL-Finale sicher gewesen.

Und schon dieser reicht, um 2024/25 in der reformierten Königsklasse mitzuspielen - weil die Serie A dank ihrer guten Leistungen in dieser Europapokal-Saison - wie die Bundesliga - einen fünften direkten Startplatz erhalten hat. So weit, so gut für Atalanta, für das es jetzt erst recht nicht mehr darauf ankommt. Das tut es nun aber für einen anderen Verein - in einem kuriosen Szenario.

Bleibt Atalanta Fünfter, würde der über die Liga vergebene fünfte Startplatz an den Sechsten weitergehen, weil die Bergamasken schon durch ihren EL-Titel qualifiziert sind. Dann würde die sechstplatzierte AS Rom profitieren - Italien hätte einen sechsten CL-Teilnehmer.

Benfica drückt Atalanta die Daumen

Wenn Atalanta jedoch noch Platz vier erreicht, was aufgrund des Tabellenstandes durchaus möglich erscheint (Juventus ist Vierter mit 68 Punkten aus 37 Spielen, Atalanta steht nach 36 Spielen bei 66 Zählern, hat es also in eigener Hand), ändert sich der Sachverhalt. Juve wäre in diesem Fall Fünfter und auch dann in der CL dabei, doch der von Atalanta quasi doppelt erspielte CL-Platz würde von der UEFA an ein Team aus der CL-Qualifikation neu verteilt. Ganz konkret an den portugiesischen Rekordmeister Benfica.

Seine beiden noch ausstehenden Ligaspiele bestreitet Bergamo jeweils vor heimischer Kulisse gegen den FC Turin und die AC Florenz, die beide selbst noch um das internationale Geschäft spielen. Wobei die Fiorentina zuvor am 29. Mai im Conference-League-Finale steht (gegen Olympiakos Piräus) und im Erfolgsfall ebenfalls nicht mehr auf die Platzierung in der Liga angewiesen ist. Es ist alles ein bisschen seltsam in dieser letzten Woche der Serie A.