Choupo-Moting fehlt den Bayern auch in Leverkusen

Das Los Manchester City ist an diesem Freitag DAS Thema beim und rund um den FC Bayern. Dabei steht der Rekordmeister am Sonntag vor dem kniffligen Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Das aber spielte auf der Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann am Freitagmittag nur eine Nebenrolle.

Die ersten vier Fragen, nachdem Nagelsmann auf dem Podium an der Säbener Straße Platz genommen hatte? Alle zu Manchester City, Pep Guardiola und Erling Haaland. "Ein Triumph in der Champions League hätte in dieser Saison eine extrem hohe Wertigkeit", sagte Nagelsmann mit Verweis auf die schwierigen Gruppengegner FC Barcelona und Inter Mailand, Paris St. Germain im Achtelfinale, nun Manchester City und bei einer erfolgreichen Versetzung eventuell Real Madrid in der Runde der letzten vier.

"Es steht außer Frage, dass es gegen City extrem schwer wird, aber ich ziehe viel Energie und Vorfreude daraus", wertete der Bayern-Trainer das Los. Topstar Erling Haaland sei ein außergewöhnlich guter Spieler, extrem gefährlich mit extremer Qualität bei Geschwindigkeit und Körperlichkeit. Alles extrem, wie es scheint…

Stichwort Qualität, bei Bayer Leverkusen ging es zuletzt sportlich aufwärts, Bayerns kommender Gegner ist der andere verbliebende Europapokalteilnehmer aus der Bundesliga. Nagelsmann hat eine sehr positive Bilanz als Trainer gegen Bayer. Sieben Siegen und fünf Remis steht eine Niederlage gegenüber, als er noch Hoffenheim coachte.

Verzichten muss er wie schon beim 5:3 gegen den FC Augsburg auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting, der an Rückenproblemen leidet und die ganze Woche über nicht trainieren konnte. Daher bleibt auch fraglich, ob er die Länderspiele bestreiten kann, für die er in den Kader Kameruns berufen würde. Sadio Mané oder Serge Gnabry könnten Choupo-Moting in Leverkusen ersetzen.

Trio droht Sperre gegen BVB

Keine Rolle bei der Aufstellung spielt für Nagelsmann, dass mit Matthijs de Ligt, Leon Goretzka und Leroy Sané drei Spieler bei vier Gelben Karten stehen und bei der nächsten einmal aussetzen müssen. Das wäre dann im Topspiel gegen Borussia Dortmund am 1. April.

Aber auch das ist ein anderes Thema. Für die Bayern geht es darum, in Leverkusen dafür zu sorgen, dass sie in dieses folgende Heimspiel als Tabellenführer gehen.