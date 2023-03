EL-Viertelfinale: Losglück für Leverkusen - Sevilla fordert ManUnited

Am Freitag wurden in Nyon das Viertelfinale sowie die Halbfinal-Paarungen in der Europa League ausgelost. Als letzter deutscher Vertreter trifft Bayer 04 Leverkusen in der Runde der letzten Acht auf Union Saint-Gilloise - und würde es in einem potenziellen Semifinale mit Feyenoord oder der Roma zu tun bekommen.

Seit Freitagmittag steht fest: Leverkusen muss die Hürde Union Saint-Gilloise überspringen, um ins Halbfinale einzuziehen. Die Werkself muss nach dem Triumph über Ferencvaros (2:0, 2:0) die deutsche Fahne alleine hochhalten, da sich mit dem SC Freiburg (0:1, 0:2 gegen Juventus Turin) und Union Berlin (3:3, 0:3 gegen Saint-Gilles) die zwei anderen Achtelfinalisten aus dem Wettbewerb verabschiedet haben. Das Ziel von Bayer 04: eine Rückkehr nach Budapest, wo das Finale der Europa League steigen wird.

Auf einen Blick Das Europa-League-Viertelfinale

Dieses Vorhaben verfolgen allerdings auch die anderen Viertelfinalisten. In den anderen drei Duellen treffen Manchester United, das Real Betis rausgeworfen hat, und dessen Stadtrivale FC Sevilla, Juventus Turin und Sporting Lissabon sowie Feyenoord und die Roma aufeinander. Die letztgenannte Begegnung war das erste Europa-Conference-League-Finale überhaupt in der vergangenen Saison - die Italiener gewannen in Tirana mit 1:0.

Die Viertelfinal-Hinspiele steigen am 13. April, die Rückspiele folgen eine Woche später am 20. April. Genaue Terminierungen werden in Kürze bekanntgegeben. Vor dem Hinspiel trifft Leverkusen am 8. April (15.30 Uhr) in der Bundesliga zu Hause auf Eintracht Frankfurt, vor dem Rückspiel in Belgien geht es am Sonntagabend (19.30 Uhr) zum VfL Wolfsburg.

"Da erwartet uns eine Top-Mannschaft aus Belgien, das haben wir jetzt auch gegen Union gesehen, wie stark sie sind", erklärte Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport von Bayer 04 Leverkusen, unmittelbar nach der Auslosung: "Wir freuen uns trotzdem, dass wir zuerst ein Heimspiel haben. Wir werden alles tun, um ins Halbfinale zu kommen." Leverkusen und Saint-Gilles trafen noch nie aufeinander. Die Werkself spielte aber schon siebenmal gegen belgische Teams (drei Siege, drei Remis, eine Niederlage) - bislang allerdings noch nie in einer K.-o.-Runde.

Finale in Budapest am 31. Mai

Am Freitag wurden allerdings nicht nur die vier Viertelfinal-Duelle gezogen, es wurde auch der weitere Weg im Wettbewerb vorgezeichnet. So trifft im ersten Halbfinale der Sieger des Viertelfinals Juventus-Sporting auf den des Duells zwischen ManUnited und Sevilla, im zweiten Semifinale begegnen sich die Gewinner aus den Duellen Feyenoord-Roma und Leverkusen gegen Saint-Gilles. Der Sieger des ersten Halbfinals wird im Europa-League-Endspiel als "Heimteam" geführt.

Die Halbfinal-Hinspiele steigen am 11. Mai, die Rückspiele werden bereits sieben Tage später ausgetragen. Den krönenden Abschluss soll das Finale in Budapest am 31. Mai bilden - im zweiten Jahr in Folge mit einem deutschen Sieger?