Bayern trifft im Viertelfinale auf ManCity - Im Halbfinale würde Real drohen

Am Freitag wurden in Nyon das Viertelfinale sowie die Halbfinal-Paarungen in der Champions League ausgelost. Als letzter deutscher Vertreter treffen die Bayern in der Runde der letzten Acht auf Manchester City - und würden es in einem potenziellen Semifinale mit Real oder Chelsea zu tun bekommen.

"Viertelfinale, wir kommen": Die Bayern-Profis feiern mit den Fans den Triumph über PSG. imago images