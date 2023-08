Chiarodia winkt historischer Start bei den Fohlen

Fabio Chiarodia ist eines der neuen, jungen Gesichter bei Borussia Mönchengladbach. Für den 18-Jährigen könnte der Bundesligaauftakt zu einem Fall für die Geschichtsbücher werden. Auch Teamkollege Luca Netz spielt eine Rolle.

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) starten die Borussen beim FC Augsburg in die neue Bundesligasaison. Es könnte für Fabio Chiarodia ein besonderer Start werden, denn: Sollte der Sommerzugang von Werder Bremen beim Auftakt sein Debüt für die Borussia geben, wäre er mit 18 Jahren und 75 Tagen der zweitjüngste Spieler der Bundesligageschichte, der für zwei Vereine im Oberhaus spielte.

Rekordhalter ist Berkant Göktan, er lief mit 18 Jahren und 71 Tagen für seinen zweiten Verein auf - und auch für ihn war die zweite Station Gladbach, nachdem er für Bayern München debütiert hatte. Auf Platz 2 liegt aktuell noch Chiarodias Mannschaftskollege Luca Netz, der im Alter von 18 Jahren und 98 Tagen für seine zweite Bundesligamannschaft auf dem Platz stand (erst Hertha, dann Gladbach).

Ein Rekord winkt außerdem, falls Chiarodia von Cheftrainer Gerardo Seoane in die Startformation berufen wird. Dann wäre der Verteidiger der jüngste Spieler, der für zwei verschiedene Vereine jeweils in der Startelf stand.

Fabio Chiarodia ist eines der größten Talente auf seiner Position in Deutschland. Roland Virkus

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Chiarodia beim Anpfiff auf der Bank sitzen wird. Auf der linken Innenverteidigerposition hat Maximilian Wöber, der Leihspieler von Leeds United, seinen Platz sicher. Der kampfstarke Österreicher soll der Fohlen-Defensive mit seiner Erfahrung Stabilität verleihen, nachdem sich der hintere Bereich in den vergangenen Jahren als besonders anfällig erwiesen hat. Chiarodia, ebenfalls ein Linksfuß, soll sich im Schatten des Nationalspielers entwickeln können. Trotzdem wird auch er in den kommenden Monaten seine Einsätze erhalten.

Schließlich setzt man im Borussia-Park große Hoffnungen in den Youngster, der, gemessen an seinem großen Potenzial, eine überschaubar hohe Ablösesumme von nur zwei Millionen Euro gekostet hat. "Fabio Chiarodia ist eines der größten Talente auf seiner Position in Deutschland. Wie weit er für sein Alter schon ist, hat er nicht zuletzt beim Spiel gegen uns im Borussia-Park gezeigt", sagt Sport-Geschäftsführer Roland Virkus mit Blick auf das 2:2 im März. Es war für den Ex-Bremer das erste Bundesligaspiel von Beginn an und das dritte insgesamt. In Gladbach hat Chiarodia einen Vertrag bis 2027 erhalten.