Cheron plus sieben: Einige Abgänge bei Aschaffenburg

Viktoria Aschaffenburg wird mit acht Spielern des aktuellen Kaders nicht in die nächste Saison gehen. Heraus sticht der Abschied von Daniel Cheron. Der 37-Jährige schnürte seit 2011 die Fußballschuhe für die Unterfranken und stand für sie in knapp 400 Pflichtspielen auf dem Rasen. Auch Florian Pieper wird eine Lücke reißen, denn der 30-jährige Angreifer kam seit 2022 immerhin auf 10 Tore in 44 Regionalliga-Partien. Die weiteren Abgänge lauten: Ricardo Döbert, Elias Niesigk, Philipp Beinenz, Ruben Fernandes, Bohdan Mykhalchenko (zu Vatan Spor Aschaffenburg) und Nesta Mai (zu Alemannia Haibach).