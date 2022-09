Tuchel wechselt den Sieg ein: Chilwell und Havertz treffen gegen West Ham

Chelsea hat nach der Niederlage in Southampton die richtige Antwort geliefert und mit 2:1 gegen West Ham United gewonnen. Thomas Tuchel bewies ein goldenes Händchen, seine Joker Chilwell und Havertz drehten das Spiel.

Fünf Mal tauschte Thomas Tuchel nach dem enttäuschenden 1:2 in Southampton durch, unter anderem begann Neuzugang Fofana, der für 90 Millionen Euro von Leicester City an die Stamford Bridge gewechselt ist. Havertz saß zunächst auf der Bank, die weiteren Deadline-Day-Zugänge Zakaria und Aubameyang waren nicht im Kader. Bei den Hammers vertraute David Moyes von Beginn an auf Lucas Paqueta, den West Ham für 60 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtete.

Von Beginn an übernahmen die Blues das Kommando und kombinierten phasenweise gefällig um den Strafraum der Hammers herum. In der Box war Chelsea aber kaum präsent, so hatten Nationalspieler Kehrer & Co. kaum Mühe, die Angriffe zu verteidigen. Nur einmal wurde es in Durchgang eins ein wenig gefährlich, als Kehrer in höchster Not vor die Füße von Pulisic klärte - der ehemalige Dortmunder schoss aber links vorbei (27.).

Antonio schockt Chelsea

West Ham meldete sich nur einmal so richtig im Strafraum der Blues an, Pablo Fornals Direktabnahme verfehlte das Tor letztlich aber deutlich (39.). Auch nach Wiederanpfiff waren Torchancen Mangelware, Chelsea kam immer wieder an die Grundlinie durch, fand dann aber keinen Abnehmer.

West Ham hingegen bekam nun häufiger die Chance zum Umschalten - und ging nach etwas mehr als einer Stunde wie aus dem Nichts in Führung: Chelsea bekam die dritte Ecke in Folge nicht richtig verteidigt, Mendy wehrte in Not zu Rice ab. Der Hammers-Kapitän legte per Kopf quer zu Antonio, der die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drückte (62.).

Chilwell kommt, trifft und legt auf

Chelsea reagierte mit wütenden Angriffen, kam aber weiterhin zu keinen klaren Abschlüssen. Der Druck der Blues nahm aber nicht ab und so fiel der verdiente Ausgleich: Der eingewechselte Chilwell, der fast die gesamte letzte Saison verletzt gefehlt hatte, legte sich eine Hereingabe von links selbst in den Lauf und schloss dann aus äußerst spitzem Winkel durch die Beine von Fabianski ab (76.).

Chilwell war es auch, der die Partie endgültig auf die Seite der Blues zog, denn der Engländer flankte in Minute 88 von links präzise an den ersten Pfosten, wo sich der ebenfalls eingewechselte Havertz gegen Ogbonna durchsetzte und per Aufsetzer ins linke Eck traf. Die Führung war trotz der Dominanz durchaus glücklich, denn im Angriff zuvor traf der eingewechselte Cornet für West Ham nur den Pfosten.

VAR kassiert West Hams Ausgleich ein

Kurz nach Havertz' Führungstreffer lagen sich die Hammers aber wieder in den Armen, Cornet nutzte eine zu kurze Abwehr von Mendy und traf ins halbleere CFC-Tor. Der Treffer wurde aber vom VAR zurückgenommen, da Mendy beim Klärungsversuch von Bowen klar am Arm getroffen wurde (90.+2).

Die restlichen Minuten überstand Chelsea unbeschadet, die Tuchel-Elf brachte das 2:1 somit über die Zeit. Am Dienstag starten die Blues nun in die neue Champions-League-Saison, um 18.45 Uhr trifft man auf Dinamo Zagreb.