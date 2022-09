Aluminium, Pickford und Alisson stehen im Weg: Kein Sieger im Merseyside-Derby

Intensiv, rasant und doch torlos: Das Merseyside-Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool bot wahnsinnig viel Unterhaltung - und zwei brillante Schlussmänner.

Phasenweise über 70 Prozent Ballbesitz verzeichneten die Gäste in Rot. Wirklich etwas damit anzufangen wusste Liverpool aber lange Zeit nicht. Vom Anpfiff schoben sich die Reds die Kugel uninspiriert umher - anders als der giftige Stadt-Rivale. Immer wieder setzte Everton mit gefährlichen Kontern Nadelstiche und verzeichnete die klar besseren Chancen. Maupay verzog (8.), Gordon prüfte Alisson (23.), Davies traf in einer Phase, in der die intensiven Toffees einen wackligen LFC einschnürten, per Außenrist nur den Pfosten (32.).

Davies und Luis Diaz prüfen das Aluminium

Von der Offensive um Salah, Luis Diaz und den von seiner Rot-Sperre zurückgekehrten Darwin war bis dato nur wenig zu sehen - bis kurz vor Ende der ersten 45 Minuten. Aus dem Nichts landete ein Ball plötzlich bei Darwin, der mit seinem Abschluss nach starker Ballmitnahme an Pickford und der Latte scheiterte. In der selben Aktion ließ dann auch Luis Diaz das Gestänge zittern, als er die Kugel an den Pfosten zimmerte (43.).

Im zweiten Durchgang wirkte der Vize-Meister in der Folge wie ausgewechselt: Pressing, Zielstrebigkeit und Aggressivität kulminierten in einer minutenlangen Drangphase der Reds - die jedoch erfolglos blieb. So trat auch Everton zusehends mit offenem Visier auf. Nachdem der eingewechselte Roberto Firmino zweimal und Fabinho einmal im klasse aufgelegten Pickford ihren Meister gefunden hatten (64.), ließ Maupay fast schon fahrlässig gegen Alisson die Führung liegen (65.). Den lautstarken Zuschauern wurde eine rasante zweite Hälfte geboten.

Coadys Tor zählt nicht

In der 69. Minuten hallten dann dröhnende Jubelschreie durch den Goodison Park - verstummten jedoch schnell. Ein vermeintlicher Treffer von Coady zählte nach VAR-Check aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Wie Pickford brillierte auf der anderen Seite auch Alisson. Einen abgefälschten Schlenzer von McNeil lenkte der Brasilianer herausragend über die Latte (84.), wenig später zeichnete sich erneut Evertons Schlussmann gegen Firmino aus (87.).

Auch die Schlussphase war von Intensität und Leidenschaft geprägt, beide Mannschaften drängten auf den Lucky-Punch - der jedoch Liverpool wie auch Everton verwehrt blieb. Vor allem weil zuletzt Teufelskerl Pickford einen Salah-Schuss an den Pfosten lenkte (90.+5). Es blieb beim torlosen Remis, das beiden Teams in der aktuellen Situation nicht wirklich weiter hilft.