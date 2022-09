Tor-Debüt für Antony: Eiskaltes ManUnited schlägt auch Tabellenführer Arsenal

Arsenals Siegesserie ist gerissen, die von Manchester United hat weiterhin Bestand: Ihren 3:1-Heimsieg haben die Red Devils ihrer Abgezocktheit zu verdanken. Oder auch Neuzugang Antony.

Auch wenn Spitzenreiter Arsenal vor dem 6. Spieltag bereits deren fünf eingesammelt hatte: Dank zuletzt drei Dreiern in Folge startete Manchester United im Old Trafford mit jeder Menge Entschlossenheit, Ballbesitz und Neuzugang Antony ins Spiel - Cristiano Ronaldo und Casemiro saßen auf der Bank. Per Direktabnahme am zweiten Pfosten verbuchten die Hausherren durch Eriksen außerdem die erste gute Chance (8.), der aufgerückte Saliba tat es ihm für Arsenal aber schnell gleich (9.).

Martinelli eingefangen - Antony abgeklärt

Die Anfangsphase in Manchester hatte es in sich. Sancho legte mit einer Chance für United nach - Ramsdale parierte (11.) -, wenig später drehte Martinelli sogar jubelnd ab (12.). Weil Ödegaards Ballgewinn gegen Eriksen jedoch ein Foul vorangegangen war, kassierte Schiedsrichter Paul Tierney Arsenals vermeintliche Führung nach einem Ausflug in die Review Area wieder ein - tendenziell die richtige Entscheidung.

Nach dieser Unterbrechung wurden die Gunners grundsätzlich aktiver, das Spiel aber auch ein wenig zerfahren und zweikampfbetont. Erst nach einer halben Stunde übernahm Arsenal klar das Kommando, Martinelli und Gabriel Jesus hatten eine Doppelchance (32.). Just in dieser Phase ging jedoch United in Führung, 100-Millionen-Mann Antony vollendete einen starken Angriff nach Vorarbeit von Sancho und Rashford abgeklärt (35.). Danach machten die Red Devils defensiv dicht.

Ödegaard fahrig, doch der Ausgleich fällt

Die Defensive hielt auch nach der Pause, als Arsenal mit mehr Ballbesitz anlief - was den Gunners schwer gemacht wurde. In der 52. Minute hätte nach Querpass von Gabriel Jesus aber der Ausgleich fallen müssen, doch Ödegaard trat am Ball vorbei. Sekunden später verpasste Saka das lange Eck.

Mehr und mehr zermürbten klar bessere Gäste ihren Gegner, dessen Defensive nun zu bröckeln begann. Nach einem Fehlpass von Varane war es über Umwege schließlich Saka, der durch Martinez' Beine das verdiente 1:1 erzielte (60.).

Rashford zweimal eiskalt - United verbessert sich nicht

Anschließend passierte das, was schon vor dem 0:1 passiert war: Arsenal war deutlich besser, kassierte aber das nächste Gegentor. Ansatzlos schickte Bruno Fernandes Rashford mit einem Traumpass auf Ramsdale zu, der dem Ball ein zweites Mal nur hinterherschauen konnte (66.). Und jetzt ließ sich United nicht mehr lumpen: Wenig später attackierten die Hausherren erneut die Tiefe, in letzter Instanz vor Ramsdale legte Eriksen Rashfords Doppelpack auf (75.).

Viel mehr stellten abgeklärte Red Devils offensiv gar nicht auf die Beine, stattdessen wurde nach dem 3:1 wieder Beton angerührt - mit Erfolg. Arsenal, das trotz der ersten Niederlage Tabellenführer bleibt, wurde nur durch Joker Fabio Vieira noch mal im Ansatz gefährlich (86.), die Siegesserie ist aber gerissen. Die von Manchester United hat weiterhin Bestand, was nach wie vor Platz fünf bedeutet.