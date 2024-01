Wiederholungsspiel gefragt: Chelsea und Aston Villa trennen sich torlos

Der FC Chelsea und Aston Villa haben sich in einem umkämpften FA-Cup-Spiel torlos getrennt, es war aber ein 0:0 der besseren Art. Der Einzug ins Achtelfinale muss somit in einem Wiederholungsspiel entschieden werden.

Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino veränderte seine Startelf nach dem deutlichen 6:1 gegen Middlesbrough im League Cup auf vier Positionen. Für Chilwell, Mudryk und Broja (alle Bank) begannen Badiashile, Gallagher und Madueke. Zudem musste Colwill kurz vor Anpfiff angeschlagen passen - für ihn rückte Gilchrist in die Anfangsformation.

Bei den Gästen aus Birmingham lag das letzte Pflichtspiel derweil knapp zwei Wochen zurück. Nach dem 0:0 in Everton nahm Unai Emery zwei Wechsel vor. Cash und Tielemans starteten anstelle von Diego Carlos und Bailey (je Bank).

VAR kassiert Gästeführung - Martinez verhindert Rückstand

Chelsea war zu Beginn die aktivere Mannschaft und versuchte, mit Chipbällen hinter die Kette gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Nach zwölf Minuten lag der Ball dann das erste Mal im Netz - jedoch im eigenen aus Sicht der Blues: Nach VAR-Eingriff wurde der Treffer von Douglas Luiz wegen eines Handspiels aber aberkannt.

Chelsea ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, Madueke scheiterte nach Vorlage von Palmer am stark aufgelegten Martinez (17.). Der argentinische Weltmeister hielt seine Elf mehrmals im Spiel. Zunächst musste er einen dicken Bock von Lenglet ausbügeln (19.), ehe er vor Sterling am Ball war (27.) und erneut stark gegen Madueke parierte (30.). Aston Villa konzentrierte sich im ersten Durchgang vor allem auf Konter, quasi mit dem Pausenpfiff hatte Tielemans nach Vorlage von Diaby noch einmal die Chance für die Villans.

Villa wird stärker - Auch Petrovic pariert stark

Nach der Pause hatten Palmer für Chelsea (47.) und Diaby für die Lions (48.) erste Abschlüsse (47.), ansonsten dauerte es zunächst einige Minuten, ehe das Spiel Fahrt aufnahm. Auf beiden Seiten gab es einige Halbchancen, aber nichts wirklich Nennenswertes. Die erste dicke Chance hatte erneut Palmer, der einen misslungenen Abschlag von Martinez nicht bestrafen konnte (68.). Villa wurde in der Schlussphase stärker, Cash scheiterte auf Vorarbeit von Watkins an einem glänzend parierenden Petrovic (74.).

Beinahe hätten sich die Villains das Leben selber schwer gemacht, doch wie schon in Durchgang eins konnte Martinez einen schwachen Rückpass - dieses Mal von Kamara - gerade bügeln. Konsa (85.) und auch McGinn (87.) hatten vor dem Ende noch zweimal die Gelegenheit auf die Entscheidung zugunsten der Gäste, der Ball wollte aber nicht rein.

So blieb es beim letztlich leistungsgerechten 0:0 - einem torlosen Remis der besseren Art. In nicht allzu langer Zeit sehen sich die beiden dann also wieder, wenn im Rückspiel in Birmingham der Achtelfinal-Teilnehmer im FA Cup ermittelt wird.

Für beide geht es bereits unter der Woche weiter in der Premier League. Chelsea reist am kommenden Mittwoch nach Liverpool (21.15 Uhr), Aston Villa ist genau 24 Stunden zuvor daheim gegen Newcastle United gefordert.