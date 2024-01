6:1-Schützenfest: Chelsea dreht Hinspiel-Rückstand und steht im Finale

Das Hinspiel des League-Cup-Halbfinals hatte Chelsea beim englischen Zweitligisten FC Middlesbrough mit 0:1 verloren. Im Rückspiel ließen die Blues gar nichts anbrennen und stehen nach einem 6:1 im Finale.

Jubel in London: Chelsea steht im Finale des League Cups. Chelsea FC via Getty Images

Nach dem 0:1 im Hinspiel stand Chelsea am Dienstag natürlich unter Zugzwang, brauchte zu Hause unbedingt einen Sieg. Und genau so traten die Gastgeber auch auf. In der elften Minute gab es die erste Chance durch Chilwell, der drüber köpfte. Der Außenbahnspieler wurde auch von Keeper Glover getroffen, die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm und den VAR gab es in dieser Runde nicht.

Aber die Führung für die Blues ließ nicht mehr lange auf sich warten: Nach einer Kombination über Chilwell und Sterling landete der Ball bei Broja, Howson wollte klären und beförderte die Kugel ins eigene Netz (15.). Middlesbrough war in der ersten Hälfte klar unterlegen, hatte aber direkt nach dem Rückstand die Ausgleichschance, doch Rogers schloss mit der einzigen Möglichkeit der Gäste in den ersten 45 Minuten nicht genau genug ab (15.).

Chelsea macht vor der Pause ernst

Ansonsten war alles in Händen der Blues, die keinen Zweifel aufkommen lassen wollten, wer ins Finale einzieht. Fernandez eröffnete den Torreigen vor der Pause und brachte den Favoriten mit 2:0 in Führung - bereits jetzt war das 0:1 aus dem Hinspiel gedreht (29.). Chelsea machte ernst, spielte munter weiter nach vorne - und erzielte nach einem Ballverlust der Gäste durch Disasi das dritte Tor (36.). Middlesbrough war nun völlig von der Rolle und leistete sich den nächsten Bock durch Barlaser, der am eigenen Strafraum den Ball an Palmer verlor. Der Mittelfeldmann ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte für ein klares 4:0 zur Pause (42.).

In der Schlussphase geht es nochmal rund

Das Halbfinal-Duell war somit schon zur Pause entschieden. Chelsea ließ auch nach der Pause nichts mehr anbrennen. Die Gastgeber kontrollierten die Begegnung mit viel Ballbesitz, machten aber nicht mehr als unbedingt nötig. Middlesbrough stand sehr tief und war wohl darauf aus, noch Schlimmeres zu verhindern. Und somit plätscherte die Partie dem Ende entgegen. Aber dann drehten die Londoner nochmal auf. Zunächst markierte Palmer das 5:0 und schnürte den Doppelpack (77.), dann sorgte der eingewechselte Madueke für das 6:0 (81.). Der Schlusspunkt gehörte aber den Gästen, denn Rogers erzielte mit einem feinen Schlenzer den Ehrentreffer (88.).

Chelsea zog durch das klare 6:1 hochverdient ins Finale ein und trifft dort nun am 25. Februar auf Fulham oder den FC Liverpool. Das zweite Halbfinale findet am Mittwoch statt, das Hinspiel haben die Reds zu Hause mit 2:1 gewonnen.