Antony steht goldrichtig: ManUnited müht sich gegen Viertligist weiter

Vorjahresfinalist Manchester United steht im Achtelfinale des FA Cup, hatte beim krassen Außenseiter Newport County aber seine Mühe. Der Viertligist holte einen Zwei-Tore-Rückstand auf - und ging dann doch leer aus.

United-Coach Erik ten Hag betonte vor Spielbeginn, den Viertligisten, der seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen war, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Zwar gab es im Vergleich zum 2:2 gegen Tottenham vor zwei Wochen fünf Wechsel - unter anderem fehlte Rashford krankheitsbedingt und Keeper Onana wegen seiner Afrika-Cup-Reise -, doch von einer B-Elf konnte keine Rede sein. Im Tor gab der im vergangenen Sommer von Fenerbahce geholte Bayindir sein Pflichtspieldebüt.

Manchester erwischte einen Traumstart an der Rodney Parade: Schon in der 7. Minute bejubelten die Gäste den Führungstreffer, der den Druck etwas rausnahm. Den Angriff über links veredelten Antony und Bruno Fernandes, Ersterer legte in den Rückraum zu seinem Kapitän, der platziert links unten einschob. Nur sechs Minuten später der zweite Treffer: Wieder hatte ManUnited zu viel Platz, den Mainoo mit einem Schuss aus gut 15 Metern ins linke untere Eck bestrafte (13.).

Die Gäste hätten im Anschluss gut und gerne noch erhöhen können, hatten aber entweder etwas Pech wie beim Lattenknaller von Garnacho (18.) oder leisteten sich kleinere Ungenauigkeiten. Ein Offensivfeuerwerk brannte der zwölfmalige FA-Cup-Sieger zwar im Anschluss nicht ab, hatte die Partie aber unter Kontrolle.

Neue Hoffnung für Newport - und der Ausgleich

In der 36. Minute keimte bei den Walisern dann neue Hoffnung auf die Sensation auf. Der Distanzschuss von Morris wurde vom Kopf von Martinez noch leicht abgefälscht und schlug links unten ein. Die Fans waren aus dem Häuschen, bis zur Halbzeitpause passierte aber nicht mehr viel.

Kurz nach Wiederanpfiff explodierte die Rodney Parade endgültig. Evans lenkte per Grätsche eine flache Hereingabe von der linken Seite ins Tor, der Ausgleich (47.). Anschließend war Newport gut in der Partie, setzte selbst ab und an Nadelstiche nach vorne und ließ sich nicht nur hinten reindrücken. In dieser Phase schlug Manchester aber wieder zu.

Eine gute Einzelaktion von Shaw an der Strafraumkante mündete in einem Pfostenschuss des 28-Jährigen, den Antony per Abstauber zur erneuten United-Führung veredelte (68.). Für den Brasilianer war es der erste Pflichtspieltreffer in der laufenden Saison. Im Anschluss hatte Manchester die Partie wieder besser unter Kontrolle, ohne sich zwingende Chancen zu erspielen.

Antony und Höjlund sorgen für die Entscheidung

In der 84. Minute musste die Partie Aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Zuschauertribüne für einige Minuten unterbrochen werden. Als es weiterging, warf Newport zwar nochmal alles nach vorne, abgesehen von einem Strahl aus der zweiten Reihe von Evans knapp neben das Tor (90.+1) wurde es vor dem United-Kasten aber nicht mehr gefährlich - stattdessen sorgte Höjlund für die Entscheidung, indem er nach einem abgewehrten Versuch von Forson den Ball im zweiten Anlauf über die Linie bugsierte (90.+4).

So mühte sich ManUnited schließlich in die nächste Runde gegen den wacker kämpfenden Viertligisten, der eine beherzte Leistung zeigte. Für die Red Devils geht es am Donnerstag in der Premier League mit dem Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers weiter (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker). Im Achtelfinale des FA Cup trifft Manchester Ende Februar dann auf den Sieger des Duells Bristol gegen Nottingham, am Freitag trennten sich beide Teams mit 0:0.