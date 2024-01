Martinez' Fuß und späte Hektik: Villa stolpert im Goodison Park

Überraschungsteam Aston Villa hat gegen Sean Dyches physisches Everton Punkte gelassen. Im Goodison Park fielen zwar zwei vermeintliche Tore - doch beide zählten nicht.

Everton-Stürmer Calvert-Lewin scheitert an Weltmeister Martinez. IMAGO/Offside Sports Photography

Mit drei Niederlagen im Gepäck trat Everton als Außenseiter an, vor heimischer Kulisse aber zunächst energischer auf. Die Anfangsphase gehörte den Toffees, die auch gleich zu Chancen kamen. Doch Danjuma misslang der Volley (5.), Garner ein direkter Freistoß aus aussichtsreicher Position (10.).

Nach einer knappen Viertelstunde bekam schließlich auch Villa im Spiel nach vorne die Füße auf den Boden und die PS allmählich auf die Straße. Goalgetter Watkins scheiterte noch aus spitzem Winkel, wenig später traf Alex Moreno im Anschluss an eine Ecke sehenswert (18.). Doch im Vorfeld hatte Bailey im Abseits gestanden - der VAR griff ein. Er brauchte allerdings vier Minuten für eine Entscheidung.

Martinez' starke Doppel-Parade

Die Mannschaft von Unai Emery hatte mit der Zeit mehr als 70 Prozent Ballbesitz, mit der körperlichen Kompaktheit der Mannschaft von Sean Dyche aber ihre liebe Mühe. Eher etwas zufällig kam Bailey zur nächsten guten Chance - Pickford parierte im kurzen Eck (28.).

Villas Weltmeister-Keeper Martinez war lange Zeit ziemlich beschäftigungslos, in der 45. Minute aber ansatzlos gefragt: Danjuma schickte Calvert-Lewin mit einem Traumpass auf den Argentinier zu, der eine starke Fußparade zeigte und auch Garners Nachschuss parierte. So ging es ohne Tore in die Kabinen.

Heraus kam Villa diesmal sofort dominant, zumindest balldominant. Everton blieb der erwartet unangenehm zu bespielende Gegner, der sich mit Nadelstichen zufriedengab.

Nach einer knappen Stunde öffneten die Toffees mal das Visier - und bereuten das schnell. Watkins kam sogleich zu einer Konterchance (58.), noch knapper wurde es bei McGinn (60.). Zwar näherte sich in dieser offenen Phase auch Danjuma an (61.), doch fortan spielten die Hausherren wieder konservativer.

Kurzer Jubel im Goodison Park

Die Statik blieb unverändert. Villa versuchte es geduldig, Everton lauerte auf Konter. In den Schlussminuten wären beide Konzepte beinahe aufgegangen. Doch die Gäste konnten weder eine Doppelchance durch Cash und McGinn (86.) noch einen Hochkaräter durch Joker Duran veredeln (87.); der durchgebrochene Doucouré ließ die Evertonians zwar kurz jubeln, war aber eindeutig aus dem Abseits gekommen (88.). Es blieb beim torlosen Remis.

Aston Villa verpasste es, in der Tabelle nach Punkten zu Spitzenreiter Liverpool aufzuschließen. Aber in den Top 4 wird der Europapokalsieger von 1982 bleiben. Everton feierte nach drei Liga-Niederlagen in Serie zumindest wieder einen Punktgewinn.