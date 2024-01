Tor und Vorlage: ManCity dreht Spiel in Newcastle dank Joker De Bruyne

Manchester City hat bis auf zwei Punkte auf Tabellenführer Liverpool verkürzt. Bei Newcastle United drehten die Citizens einen 1:2-Rückstand. Maßgeblich daran beteiligt war Liga-Comebacker Kevin De Bruyne, der einen Treffer selbst erzielte und einen weiteren auflegte.

Newcastle-Coach Eddie Howe veränderte seine Elf nach dem 3:0 in Sunderland auf lediglich einer Position. Miley ersetzte im Mittelfeld Joelinton.

Auf der gegenüberliegenden Seite rotierte Pep Guardiola nach dem 5:0 gegen Huddersfield Town ganze sechsmal. Ederson, Walker, Aké, Rodri, Doku und Bernardo Silva begannen anstelle von Ortega Moreno, Akanji, Sergio Gomez, Lewis, Bobb und Grealish.

Den Start ins Spiel hätten sich die Gäste aus Manchester sicherlich anders vorgestellt. Zwar zählte der Treffer von Newcastle wegen einer Abseitsstellung nicht (2.), Ederson verletzte sich beim Abwehrversuch jedoch. Er versuchte es nochmal, verursachte sichtlich angeschlagen beinahe einen Gegentreffer (6.), ehe er dann doch signalisierte, dass es nicht weitergehen würde und von Ortega Moreno ersetzt wurde. Die Magpies bauten gegen den Ball auf ein 4-5-1, machten das Spiel eng und setzten auf lange Bälle. City hatte zu Beginn Probleme, Räume zu finden, eine erste Chance ließ Bernardo Silva liegen (17.).

Bernardo Silva traumhaft - Newcastle dreht die Partie

In der 26. Minute gingen die Skyblues dann aber in Front. Dieses Mal machte es der Portugiese besser - mit der Hacke verwertete er eine Hereingabe von Walker zur sehenswerten Führung (26.). Erneut Bernardo Silva (29.) und Alvarez (33.) hatten weitere Abschlüsse, die Newcastle-Schlussmann Dubravka jedoch vereitelte. Anstatt einer 2:0-Führung stand es nach einem Doppelschlag nur vier Minuten später plötzlich 1:2 aus Sicht der Gäste. Isak (35.) und Gordon (37.) vollstreckten zwei Umschaltaktionen der Magpies nahezu identisch mit einem Schuss in die lange Ecke.

City schien angeknockt, Isak (41.) und eine scharfe Hereingabe von Trippier sorgten für weitere Gefahr vor dem Tor von City - ein weiterer Treffer blieb aber aus. So ging es in die Pause.

De Bruyne gibt Traum-Comeback in der Liga

Die Gäste kamen mit Wut im Bauch aus der Pause und entfachten Dauerdruck. Sie kontrollierten die Partie, Newcastle kam in dieser Phase kaum zur Entlastung. Einzig die großen Chancen fehlten auf Seiten der Skyblues zunächst. Die beste hatte Alvarez durch einen direkten Freistoß (52.). Foden (58., 62.) und Alvarez (64.) hatten weitere Abschlüsse, die jedoch alle die echte Gefahr vermissen ließen. Newcastle war in dieser Phase zu elft mit dem Verteidigen beschäftigt. In der 69. Minute gab dann De Bruyne nach langer Verletzungspause sein Premier-League-Comeback, nachdem er bereits in der Vorwoche im FA Cup zum Einsatz gekommen war. Mit seiner ersten Aktion trat er gleich zum Freistoß an, der wenige Sekunden später in einer Großchance für Alvarez mündete (70.).

De Bruynes Anwesenheit machte aber gleich den Unterschied. Er war nicht nur an nahezu jeder Offensivaktion beteiligt, sondern er traf nach nur vier Minuten zum Ausgleich (74.). In der 84. wäre ihm um ein Haar auch gleich ein Assist gelungen, doch Dubravka parierte stark gegen Rodri (84.). In der Nachspielzeit verzeichnete er dann aber doch noch seinen Assist: Der ebenfalls eingewechselte Bobb umkurvte Dubravka nach starkem Heber des Belgiers und traf zum umjubelten 3:2 (90.+1).

Die Citizens springen durch den Dreier auf Rang zwei und verkürzen bis auf zwei Punkte auf Tabellenführer Liverpool. Für beide Teams geht es erst Ende Januar weiter. Newcastle gastiert am 30. bei Aston Villa (21.15 Uhr), ManCity empfängt einen Tag später Luton (20.30 Uhr).