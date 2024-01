Palmers Elfmeter reicht: Chelsea siegt im West-London-Derby

Der FC Chelsea hat sich von dem schwachen Auftritt unter der Woche erholt und im Derby gegen Fulham einen verdienten Sieg eingefahren. Dafür reichte wieder einmal ein Elfmeter von Cole Palmer.

Chelsea-Coach Maurizio Pochettino verzichtete trotz des blamablen Auftritts beim 0:1 im Hinspiel des League-Cup-Halbfinals beim FC Middlesbrough auf große Veränderungen in der Startelf, lediglich Broja begann für Madueke.

Trotz der wenigen Wechsel war die Körpersprache bei den Blues gleich eine ganz andere als noch am Dienstag. Frühes Anlaufen, hohes Pressing - die Cottagers hatten in der ersten Viertelstunde viele Probleme mit dem Spiel der Blues.

Fulhams Trainer Marco Silva, der mit den Cottagers ebenfalls das Halbfinal-Hinspiel im League Cup beim FC Liverpool mit 1:2 verlor, tauschte dreifach: Tete, Kapitän Cairney und Wilson rückten für Castagne, Reed und de Cordova-Reid in die erste Elf.

Gerade Tete hatte mit Sterling dabei alle Hände voll zu tun, arbeitete aber gut - und so war für Chelsea letztlich doch vor dem Strafraum meistens Schluss. Brojas Kopfball nach mehr als 20 Minuten war die erste wirklich bessere Annäherung an das Tor von Bernd Leno (21.).

Wilson scheitert an Petrovic - Palmer erzielt die Führung

Eingreifen musste der Deutsche aber nicht, und so trauten sich die Cottagers nach und nach auch mal nach vorne. Die dickste Chance hatte hierbei Wilson, der aber an Petrovic scheiterte (28.).

Ohne Tore schien es in die Pause zu gehen, doch in der Nachspielzeit bediente Palmer genial Sterling, der von Diop zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Palmer lässig (45.+4) - es war sein fünftes Tor in fünf Versuchen vom Punkt in dieser Saison.

Der Treffer gab den Blues auch nach Wiederanpfiff Sicherheit, sie kamen wieder engagiert aus der Kabine. Defensiv hatte der CFC nur wenige Probleme mit den lange sehr harmlosen Gästen. In den Strafräumen passierte lange Zeit äußerst wenig, als Jimenez von einem Ausrutscher Colwills profitierte, die Kugel aber nicht richtig traf, war beinahe schon die Schlussphase angebrochen (74.).

Gallagher an den Pfosten - Dritter Blues-Sieg in Folge

Im Anschluss verteidigte Chelsea nicht immer sattelfest, agierte im richtigen Moment aber clever und holte sich zur Not eine Verwarnung ab. Auf der anderen Seite verpasste Gallagher, der den Pfosten traf, die Vorentscheidung (83.). Wirklich gefährlich wurde es auf beiden Seiten nicht mehr, somit blieb es im recht unspektakulären Derby beim knappen Sieg der Blues.

Durch den dritten Liga-Sieg in Serie pirscht sich Chelsea weiter an die internationalen Plätze heran und zieht für den Moment sogar an Manchester United vorbei. Die Cottagers stagnieren im unteren Mittelfeld.

Erst in über einer Woche geht es für beide Teams mit den Rückspielen im Halbfinale des League Cup weiter. Am 23. Januar (21 Uhr) will der FC Chelsea zuhause den Ein-Tore-Rückstand gegen Middlesbrough noch drehen, einen Tag später versucht Fulham zuhause gegen Liverpool das gleiche Kunststück.