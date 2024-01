Palmer vergibt Großchancen: Schwache Blues verlieren Hinspiel in Middlesbrough

Der FC Chelsea hat nach einem äußerst dürftigen Auftritt das Hinspiel im League Cup bei Zweitligist Middlesbrough verloren. Die Gastgeber boten im ersten Durchgang genug an, doch die Blues nutzten die Möglichkeiten nicht.

Mauricio Pochettino konnte mit seinem FC Chelsea am Wochenende ein 4:0 gegen Preston North End im FA Cup bejubeln, demgegenüber stellte er dreimal um und beorderte Thiago Silva, Gallagher und Madueke für Gilchrist, Mudryk und Broja (alle Bank) in die Startelf.

Die Blues wollten vieles besser machen als noch im ersten Durchgang gegen Preston, nach dem es 0:0 gestanden hatte. So richtig wollte das aber auch im Hinspiel des League Cup nicht gelingen.

Middlesbrough, das vom ehemaligen ManUnited-Profi Michael Carrick trainiert wird, erwies sich als äußerst harte Nuss. Boro musste im FA Cup ein knappes 0:1 gegen Aston Villa hinnehmen, zeigte dabei aber schon, dass es Klubs aus der Premier League durchaus vor Probleme stellen konnte.

So war es auch keine ganz große Überraschung, dass Latte Lath ein erstes Mal in der zweiten Minute gefährlich auftauchte. Dabei verletzte sich der Stürmer aber und musste ebenso ausgewechselt werden wie wenig später Bangura, was das Team von Carrick etwas aus dem Rhythmus brachte.

Palmer vergibt Chance um Chance - Plötzlich führt Boro

Doch Chelsea fand nach vorne nicht wirklich ins Spiel, einzig Madueke und Palmer zeigten gute Ansätze. Beinahe jedoch profitierten die Blues von individuellen Fehlern der Gastgeber, Palmer schoss nach Howsons Fauxpas aber freistehend vorbei (32.).

Und inmitten dieser Phase von Unkonzentriertheiten der Gastgeber führte Boro plötzlich: Colwill hatte einmal mehr das Nachsehen gegen den flinken Jones, der in den Rückraum legte und damit mustergültig Hackney bediente (37.).

Mit einem Mal führte der Zweitligist, hatte aber mächtig Glück, dass diese Führung bis zur Pause Bestand hatte. Denn Palmer vergab noch zwei weitere Großchancen und hätte den Chelsea FC noch im ersten Durchgang im Alleingang auf die Siegerstraße bringen können (45.+4, 45.+6).

Chelseas Offensive enttäuscht komplett - Boro ohne Schwächen

Er tat es aber nicht und so liefen die Blues auch nach Wiederanpfiff dem Rückstand hinterher. Das sah mitunter weiterhin recht lustlos aus und auch wenn sich Boro nur noch aufs Verteidigen beschränkte, versuchten es die Chelsea-Akteure trotz viel Ballbesitz meist über Einzelaktionen.

Pochettino reagierte nach einer Stunde und brachte Broja und Mudryk, doch auch die beiden wollten nicht so recht für neuen Schwung sorgen. Es blieb bei einem ganz schwachen Auftritt der Londoner, die defensiv zwar gegen harmlose Gastgeber keine Schwächen offenbarten, sich vorne aber konstant festliefen.

Da Chelsea auch in der Schlussphase absolut nichts einfallen wollte, ging der Zweitligist nicht unverdient als Sieger vom Platz und träumt vom ersten Pokalgewinn seit 2004, also seit exakt 20 Jahren.

Beide Mannschaft sind am Samstag wieder in der Liga im Einsatz: Chelsea empfängt Fulham (13.30 Uhr) und Middlesbrough gastiert beim FC Millwall (16 Uhr). Das Rückspiel an der Stamford Bridge findet in zwei Wochen am 21. Januar (21 Uhr) statt.