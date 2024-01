Diop kontert Luis Diaz: Remis reicht Liverpool für den Finaleinzug

Der FC Liverpool steht im Finale des League Cup. Den Reds genügte im Rückspiel bei Fulham ein Remis. Nun geht es im Endspiel gegen Chelsea, wie schon vor zwei Jahren.

Zwei Wochen nach dem Hinspiel in Anfield, das Liverpool mit 2:1 für sich entscheiden konnte, sahen sich Fulham und die Reds im Craven Cottage wieder. Jürgen Klopp durfte sich über das Kadercomeback von Robertson freuen, der Schotte fehlte lange wegen einer Schulterverletzung. Für die Startelf reichte es aber noch nicht, dafür begannen die beiden Youngster Quansah und Bradley in der Viererkette.

Ersterer war es, der nach elf Minuten einen starken Diagonalball auf Luis Diaz spielte. Der Kolumbianer setzte sich anschließend gegen Castagne durch und hatte etwas Glück, dass sein Abschluss im Strafraum leicht abgefälscht wurde - Leno war geschlagen. Liverpool führte somit insgesamt mit 3:1, was den Reds noch mehr Sicherheit verlieh. Fulham agierte dennoch mutig, hatte nach acht Minuten durch Joao Palhinha sogar die erste Chance des Spiels.

In der Folge war der LFC aber die bessere Mannschaft, vor allem Luis Diaz war immer wieder auffällig. Der Torschütze traf ein zweites Mal, zuvor stand Darwin aber im Abseits (28.). Kurz darauf konnte Leno einen Schuss des Linksaußen parieren (31.). Die Cottagers probierten es derweil meist aus der Distanz, Jimenez und Willian scheiterten aber an Alisson-Vertreter Kelleher (33., 36.).

Nach Wiederanpfiff ging es phasenweise hin und her. Fulham war nun zielstrebiger, bot dadurch aber Räume an. Die bis dato beste Chance für die Londoner hatte Pereira in Minute 54, Pereira traf nach einem Fehler von Kelleher aber nur den Außenpfosten. Anschließend arbeiteten die Reds an der Entscheidung, doch Darwin scheiterte erst an Leno und schoss kurz darauf knapp links vorbei (58., 64.).

Diop macht's nochmal spannend

Und wie es so kommen musste, wurde Liverpool für die schwache Chancenverwertung bestraft. Der eingewechselte Wilson fand im Strafraum den aufgerückten Diop, der zentral ins Tor traf und somit nochmal für eine spannende Schlussphase sorgte. So richtig gefährlich wurden die Hausherren aber nur noch einmal, Kelleher parierte einen Distanzschuss von Wilson (80.). Liverpool musste zwar nochmal kurz zittern, ließ aber insgesamt wenig zwingendes zu und steht somit verdient im Finale des League Cup. Dort geht es am 25. Februar gegen den FC Chelsea, den die Reds im Endspiel 2022 im Elfmeterschießen bezwingen konnten.

Zuvor geht es aber im FA Cup weiter. Liverpool spielt am Sonntag gegen Zweitligist Norwich, Fulham hat bereits am Samstag Newcastle zu Gast.