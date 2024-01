Frühe Ecken, späte Konter: Arsenal macht's im Schongang deutlich

Nach drei Ligaspielen ohne Sieg hat sich der FC Arsenal mit einem 5:0-Heim-Dreier gegen Crystal Palace zurückgemeldet. Zum Matchwinner wurde ein Innenverteidiger.

Obwohl die Eagles von ihren zurückliegenden elf Pflichtspielen nur eines gewinnen konnten, begannen sie im Emirates als angriffslustigere Mannschaft. Doch der Vorwärtsdrang währte nur wenige Minuten. Durch geduldige Ballzirkulation gewann Arsenal die Oberhand, das Spiel wurde fortan von den Hausherren kontrolliert.

Der etwas unsauber spielende Gabriel Jesus jagte den Ball früh im Spiel zwar noch in die Wolken (7.), etwas später nickte jedoch sein Namensvetter Gabriel einen Eckball mit beachtlichem Luftstand ein - die Führung nach elf Minuten.

Raya muss Palace einladen

Nach Standards erzeugten die Gunners große Gefahr, schon in Minute 14 wäre Lerma nach einem solchen ruhenden Ball beinahe ein Eigentor unterlaufen - Aluminium. Aus dem Spiel heraus wurde Arsenal hingegen selten mal gefährlich, was aber kaum nötig war, weil die Defensive hielt. Über harmlose Fernschüsse kam Palace nicht hinaus.

AFC-Schlussmann Raya musste die Gäste mit einem wilden Fehlpass schon einladen, konnte anschließend aber Lermas gefährlichen 22-Meter-Schuss entschärfen und seinen Fehler somit ausbügeln. Wenig später blockten seine Vorderleute bei der nächsten Ecke erneut Gabriel frei - 2:0 (37.). Das 3:0 durch Trossard, mal aus dem Spiel heraus entstanden, verhinderte der aufmerksame Guehi am eigenen Fünfer (45.+2).

Nach der Halbzeitpause blieb Arsenal direkt am Drücker. Trossard hatte früh die Vorentscheidung auf dem Fuß, traf nach Gabriel Jesus' Querpass frei am Elfmeterpunkt aber den Ball nicht richtig (50.). Neun Zeigerumdrehungen später machte der Belgier es nach einem von Raya eingeleiteten Konter besser, ließ clever noch Clyne aussteigen und vollstreckte eiskalt.

Der 0:3-Rückstand zwang Palace noch mal dazu, sein Heil in der Offensive zu suchen. Eze hatte noch eine Freistoßchance (64.). Doch diesmal blieb Arsenal so aktiv, dass die Gäste in ihre seltenen Nadelstiche nicht die nötige Struktur bekamen.

Martinelli zweimal ansatzlos

Saka (Fernschuss, 75.) und Co. verpassten es lange, die Angelegenheit sogar noch deutlicher zu gestalten, erschienen durchweg aber auch nicht sonderlich erpicht darauf. Erst in der Nachspielzeit schnürte Joker Martinelli fast ansatzlos jeweils im Konter einen Blitz-Doppelpack (90.+4, 90.+5), was dem formschwachen Brasilianer gut tun dürfte. Ein Comeback der Gäste lag zu keinem Zeitpunkt in der Luft.

Nach drei Ligaspielen ohne Sieg meldet sich Arsenal durch einen ungefährdeten Heim-Dreier im Meisterrennen zurück. Für Palace rücken die Abstiegsränge wieder näher.