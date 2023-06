Chance beim BVB genutzt: Njinmah verlängert bei Werder

Werder Bremen hat den Vertrag mit Justin Njinmah (22) verlängert, das machte der Verein am Mittwochnachmittag offiziell.

Die offizielle Meldung von Fabio Chiarodias Abgang gen Gladbach hatte in Bremen am Mittwoch auf die Stimmung gedrückt. Am Nachmittag aber sah die Gefühlswelt der Werder-Fans schon wieder ganz anders aus: Justin Njinmah wird künftig wieder das SVW-Trikot tragen.

Der talentierte Stürmer, der zuletzt an die Zweitvertretung von Borussia Dortmund ausgeliehen war, hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen vorzeitig verlängert und wird am Montag mit den Profis in die Vorbereitung starten. Wie lange das neue Arbeitspapier läuft, gaben die Bremer wie gewohnt nicht bekannt.

Er hat in Dortmund noch einmal einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Clemens Fritz

"Wir freuen uns, dass wir Justin auch in den kommenden Jahren auf seinem Weg begleiten werden. Seit er 2021 von Kiel zu uns gewechselt ist, hat er eine sehr gute Entwicklung genommen. Die Leihe in die 3. Liga zur U 23 von Borussia Dortmund tat ihm gut, er hat dort noch einmal einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht", wird Clemens Fritz, Leiter Profifußball, zitiert, dämpft aber auch die Erwartungen: "Justin ist weiterhin ein junger Spieler, der sehr viel mitbringt, aber in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende ist. Wir sind sehr gespannt darauf, wie er unser Stürmerteam ergänzen wird."

Njinmah war im Sommer 2021 von Holstein Kiel nach Bremen gewechselt. Für die U 23 der Grün-Weißen absolvierte er anschließend 18 Regionalliga-Spiele, in denen Njinmah beeindruckende 14 Tore erzielte. Im Januar 2022 wechselte der Angreifer in die U 23 von Borussia Dortmund und kam dort in 51 Drittliga-Partien zum Einsatz, in denen er ebenfalls 14 Tore erzielte.

19 Scorerpunkte in 34 Spielen

In der vergangenen Saison sammelte Njinmah in der 3. Liga insgesamt 19 Scorerpunkte (13 Tore, sechs Assists) bei 34 Einsätzen (kicker-Notenschnitt 3,18). Speziell in der Endphase der Spielzeit 2022/23 drehte er auf und erzielte in den letzten acht Spielen fünf Treffer.

Sein Bundesliga-Debüt für die erste Dortmunder Mannschaft feierte Njinmah ebenfalls in der vergangenen Saison, als er beim 0:3 in Leipzig nach 69 Minuten für Salih Özcan eingewechselt wurde.