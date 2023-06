Gladbachs Chiarodia-Coup fix - Werder bedauert Entscheidung

Borussia Mönchengladbach hat die Verpflichtung von Fabio Chiarodia offiziell gemacht. Laut Clemens Fritz war Gerardo Seoane schon einmal hinter dem Werder-Talent her.

Zwei 19-Jährige hat Borussia Mönchengladbach bereits verpflichtet, nun kommt ein 18-Jähriger hinzu: Innenverteidiger-Talent Fabio Chiarodia wechselt vom SV Werder Bremen zu den Fohlen, die dafür eine Ausstiegsklausel nutzen. Für lediglich zwei Millionen Euro konnte Chiarodia Werder ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags verlassen. Der italienische U-19-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis Sommer 2027.

"Fabio Chiarodia ist eines der größten Talente auf seiner Position in Deutschland. Wie weit er für sein Alter schon ist, hat er nicht zuletzt beim Spiel gegen uns im Borussia-Park gezeigt", wird Gladbachs Geschäftsführer Sport, Roland Virkus, in der Klubmitteilung zitiert. "Wir sind davon überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden."

Werder teilte mit, dass Chiarodias Berater den Klubverantwortlichen bereits am Wochenende mitgeteilt habe, dass der Spieler seine Ausstiegsklausel ziehen und nach Gladbach wechseln würde. "Wir bedauern es natürlich sehr, dass sich Fabio für diesen Weg entschieden hat", sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder. "Wir hätten gerne langfristig mit ihm zusammengearbeitet. Nach der Verlängerung 2021, die wir als Zweitligist unter den bestehenden Voraussetzungen hinbekommen haben, war klar, dass es aufgrund der bestehenden Ausstiegsklausel nicht einfach werden würde, ihn langfristig zu halten. Schon damals stand Fabio bei etlichen Klubs aus dem In- und Ausland in den Notizbüchern."

Fritz: "Seoane wollte Fabio nach Leverkusen holen"

Der neue Gladbach-Trainer war einer der Interessenten. "Gerardo Seoane wollte Fabio im letzten Sommer bereits nach Leverkusen holen und hat sich jetzt anscheinend auch wieder intensiv um ihn bemüht", berichtet Fritz. "Wir wünschen Fabio auf seinem Weg alles Gute."

Seit Chiarodia am 22. Oktober in Freiburg (0:2) erstmals in der Bundesliga auflief, ist er mit 17 Jahren und 139 Tagen jüngster Debütant der Werder-Geschichte. Zuvor hatte er schon in der 2. Liga und im DFB-Pokal entsprechende Rekorde aufgestellt. Am 17. März feierte er schließlich seine Startelf-Premiere in Gladbach (2:2, kicker-Note 4), wo er künftig noch häufiger auflaufen wird.

Es war sein bisher letzter von drei Bundesliga-Einsätzen in einer herausfordernden Saison, in der auch immer wieder zu Lehrgängen der italienischen U-19-Nationalmannschaft eingeladen wurde, für Werder II in der Regionalliga Nord auflief - und parallel noch erfolgreich sein Abitur machte. Jetzt will er mit vollem Fußball-Fokus seinen Bundesliga-Durchbruch schaffen.

"Ich freue mich darauf, für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Ich möchte für diesen großen Traditionsverein mein Bestes geben und mich selbst dabei weiterentwickeln", so Chiarodia, der in Oldenburg geboren wurde und als Neunjähriger zu Werder kam. "Der Verein ist sehr familiär und ich denke, dass das Gesamtpaket sehr gut zu mir - sowohl als Mensch als auch als Fußballer - passt."

Die Gladbacher, die bereits Linksverteidiger Lukas Ullrich (Hertha BSC II) und Angreifer Grant-Leon Ranos (FC Bayern München II) - jeweils ablösefrei - unter Vertrag genommen haben, verjüngen mit Chiarodia ihren Kader weiter, während Werder mit Kapitän Marco Friedl, Niklas Stark, Amos Pieper und Milos Veljkovic vier weitere Innenverteidiger bleiben.