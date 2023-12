CG Elementum zurück auf Herthas Trikot-Ärmel

Nach Zoff-Wochen haben sich kurz vor Weihnachten wieder alle lieb: Sponsor CG Elementum AG wird am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück wieder auf dem Trikot-Ärmel von Zweitligist Hertha BSC prangen.

Der Bundesliga-Absteiger verkündete am Donnerstag in einer Pressemitteilung, beide Seiten hätten sich auf eine Fortsetzung ihrer langjährigen Zusammenarbeit im Rahmen der Ärmel- und Exklusivpartnerschaft verständigt. "Nachdem die zwischenzeitlichen Unklarheiten über die Auslegung des Sponsoringvertrages und die zu erbringenden Leistungen ausgeräumt wurden, wird die Partnerschaft mit dem letzten Spiel der Hinrunde der 2. Bundesliga am kommenden Samstag, den 16. Dezember 2023, im Berliner Olympiastadion wieder vollumfänglich aufgenommen werden", heißt es in der Mitteilung.

Zuletzt hatte der Hauptstadt-Klub wegen vermeintlich ausstehender Zahlungen des Unternehmens dem Vernehmen nach Druck auf den Sponsor auszuüben versucht. Vor dem letzten Spiel des Kalenderjahres erfolgte nun der Schulterschluss. "Die Partnerschaft mit der CG Elementum war stets geprägt von einem vertrauensvollen und kooperativen Miteinander. Die nun gefundene Einigung zur Ausräumung der Missverständnisse dient hierfür als weiterer Beleg", wird Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich in der Mitteilung zitiert.

"In guten wie in schlechten Zeiten stets treu verbunden"

"Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit der CG Elementum fortzusetzen und die Zukunft von Hertha BSC weiterhin gemeinsam gestalten zu können." Auch Christoph Gröner, CEO der Gröner Group AG und Gründer der CG Elementum, klingt versöhnlich: "Wir sind Hertha BSC als langjähriger Ärmel- und Exklusiv-Partner in guten wie in schlechten Zeiten stets treu verbunden. Es ist ein positives Zeichen, wenn Differenzen, die auch zwischen engen Partnern auftauchen, so schnell und vertrauensvoll geklärt werden können. Deswegen freuen wir uns, die hervorragende Zusammenarbeit im partnerschaftlichen Miteinander auch in Zukunft fortzusetzen."

Der Dienstleister für Immobilien-Entwicklung war im August 2022 als neuer Ärmel- und Exklusivpartner bei Hertha eingestiegen. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2025 und beinhaltet neben der Trikotpräsenz eine Vielzahl weiterer Werberechte wie beispielweise LED-Bandenwerbung auf der ersten und zweiten Reihe in Form eines sogenannten "PowerPacks". Zuletzt sollen - offenbar wegen der schwierigen wirtschaftlichen Marktlage - Zahlungen nicht vertragskonform eingegangen sein. Der Klub hatte daraufhin das Logo des Unternehmens bei den Spielen gegen Elversberg (5:1, Liga), den Hamburger SV (5:3 im Elfmeterschießen, 3:3 nach Verlängerung, DFB-Pokal) und Kaiserslautern (2:1, Liga) vom Trikot genommen. Gegen Osnabrück am Samstag folgt nach der Verständigung die Rückkehr des Logos auf den Trikot-Ärmel.