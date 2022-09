Carro über Seoane: "Er sitzt fest im Sattel"

Sitzt Gerardo Seoane auch beim nächsten Pflichtspiel von Bayer 04 auf der Leverkusener Trainerbank? Nachdem der Werksklub am Sonntag noch kein absolutes Bekenntnis zum 43-jährigen Cheftrainer abgegeben und sich eine Hintertür offengelassen hatte, schloss Geschäftsführer Fernando Carro diese nun.

"Er sitzt fest im Sattel", erklärte der Spanier am Rande der SPOBIS in Düsseldorf gegenüber dem Sportinformationsdienst. Eine eindeutige Aussage, die damit zumindest einen von Klub-Seite veranlassten Trainerwechsel vor dem nächsten Leverkusener Pflichtspiel am Freitag kommender Woche in München ausschließt.

Unabhängig von Carros Statement werden in dieser Woche aber weitere Gespräche mit und auch ohne den Trainer geführt. Die grundsätzliche Beurteilung Seoanes von Seiten der Bosse stand schon vor diesen fest. Bayers Bosse sehen den Schweizer als einen sehr guten Fußballlehrer an. Und nach dem ersten Austausch mit dem 43-Jährigen wurden offenbar auch letzte Restzweifel weggewischt, ob der Klub Seoane zutraut, die sportliche Krise in der Liga zu meistern, die der Champions-League-Teilnehmer als Tabellen-Fünfzehnter in der Bundesliga erlebt.

Mit Carros Statement hat der Klub auch das letzte Hintertürchen geschlossen, das man sich am Sonntag nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Werder Bremen und dem damit verpassten Befreiungsschlag in der Bundesliga offengelassen hatte. Einen Tag nach dem Spiel hatte der für den Sport verantwortliche Geschäftsführer Simon Rolfes erklärt: "Wir sind alle maximal unzufrieden. Wir werden die Situation klar, aber auch in Ruhe analysieren und gemeinsam nach Lösungen suchen, die uns zurück zu Stabilität und Erfolg führen werden."

Auch wenn in dieser Aussage mit den Worten "alle" und "gemeinsam" eine klare Tendenz vorgegeben wurde, hatte Rolfes auf Nachfrage, ob Seoane auch in München die Werkself leiten werde, ein absolutes Bekenntnis zu dem 43-Jährigen nicht abgeben wollen und nur gesagt: "Das ist unsere Intention." Jetzt ist das Bekenntnis zum Schweizer mehr als nur eine Absichtserklärung.