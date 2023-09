Loftus-Cheek macht alles klar: Milan siegt nach Rückstand 3:1

Trotz zwischenzeitlichen Rückstands hat die AC Mailand ihre Pflichtaufgabe bei Aufsteiger Cagliari Calcio gemeistert. Die Rossoneri drehten noch vor der Pause die Partie und wahrten den Anschluss an Inter.

Mit gleich fünf Wechseln in seinem Anfangsaufgebot startete Trainer Stefano Pioli nach dem 1:0 gegen Hellas Verona mit seiner AC Mailand in das Auswärtsspiel auf Sardinien. Der 57-Jährige verzichtete neben den Offensivkräften Rafael Leao, Giroud und Musah außerdem auf Kjaer (alle Bank) und Krunic, der aufgrund einer muskulären Verletzung nicht im Kader stand. Den Vorzug erhielten stattdessen der zuletzt angeschlagene Kapitän Theo sowie Adli, Loftus-Cheek, Samu Chukwueze und Okafor.

Milan startet gut - doch Zito trifft für Cagliari

Nicht lange mussten die Zuschauer in Sardiniens Hauptstadt auf die erste Torchance warten, denn bereits nach rund zwei Minuten verpasste Milans Reijnders die Führung per Distanzschuss nur knapp. Die Rossoneri kontrollierten die Partie beim bis dato noch sieglosen Aufsteiger, der am letzten Wochenende mit 0:2 bei Atalanta Bergamo verloren hatte, auch in der Folge zu großen Teilen, entwickelten jedoch zu selten echte Offensivgefahr.

Während Okafor in der 28. Minute dann die Gelegenheit auf das 1:0 liegengelassen hatte, schlug auf der Gegenseite lediglich eine Minute später die Kugel im Mailänder Netz ein. Auch für das zweite Saisontor Cagliaris war Stürmer Zito verantwortlich, der das Spielgerät nach Vorlage von Kapitän Nandez mit voller Wucht in die Maschen drosch.

AC dreht Spiel noch vor der Pause

Der Druck auf die Mailänder nahm also zu - und stachelte die Gäste förmlich an. Nachdem Okafor erst einen Patzer von Keeper Radunovic eiskalt zum zwischenzeitlichen Ausgleich ausgenutzt hatte (40.), ging der Meister von 2022 sogar noch kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Innenverteidiger Tomori stahl sich bei einer kurz ausgeführten Ecke aus den Augen der Defensivleute davon und schob nach flacher Flanke von Reijnders zum 2:1 ein (45.+1).

Loftus-Cheek erhöht

Nach dem Wiederanpfiff agierten die Hausherren wieder etwas mutiger - und näherten sich über Torschütze Zito dem Gehäuse der Rossoneri durchaus vielversprechend an (56.). Besser als der angolanische Offensivspieler machte es rund vier Minuten später auf der anderen Seite Loftus-Cheek, der mit dem Treffer zum 3:1 für die letztendliche Vorentscheidung sorgte. Beim satten und hervorragend platzierten Abschluss des Engländers streckte sich Radunovic vergeblich.

In der Folge des dritten Mailänder Torerfolgs konnten die sardischen Gastgeber zu selten weitere Torgefahr entwickeln - ein Volley aus der Drehung von Oristanio in der 88. Minute war Cagliaris beste Möglichkeit im zweiten Durchgang. So kamen die Bemühungen des Kellerkindes deutlich zu spät, was in Verbindung mit den zurückgefahren Offensivbemühungen Milans zu keinen weiteren Toren am Mittwochabend führte.

Während es Cagliari Calcio erst am kommenden Montag auswärts mit der AC Florenz zu tun bekommt (20.45 Uhr), steht das nächste Spiel der Mailänder bereits am Samstag an: Um 18 Uhr gastiert Lazio Rom im San Siro.