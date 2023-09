Ex-Unioner Thorsby trifft: Genua schickt die Roma zurück in die Krise

Die AS Rom ist zurück in der Krise. Nach drei Pflichtspielen ohne Niederlage unterlag das Team von José Mourinho beim CFC Genua am Ende deutlich - ein Ex-Unioner und ein Debütant machten den Deckel drauf.

Union-Leihgabe Morten Thorsby (vorne) traf beim Sieg des CFC Genua über die AS Roma. IMAGO/Nicolo Campo