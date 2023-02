BVB muss nach Leipzig: Viertelfinals im DFB-Pokal ausgelost

Die Viertelfinalpaarungen des DFB-Pokals sind ausgelost. Das Topspiel steigt in Leipzig, der einzige Zweitligist aus Nürnberg hat ein Heimspiel.

Das wohl brisanteste Spiel der am Sonntagnachmittag ausgelosten Runde steigt in Leipzig zwischen den beiden letzten Pokalsiegern. Der amtierende Titelverteidiger RB trifft auf Borussia Dortmund, das den Titel 2021 gewann - damals im Finale gegen Leipzig. Leipzig-Coach Marco Rose trifft damit auf seinen Ex-Klub.

Der 1. FC Nürnberg, der einzige im Wettbewerb noch verbliebene Zweitligist, hat im Viertelfinale ein Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Bundesligisten VfB Stuttgart. Auch diese Paarung ist die Wiederauflage eines ehemaligen Finales, beide Teams trafen im Endspiel 2007 aufeinander.

Rekord-Pokalsieger FC Bayern bekam von der deutschen Nationalspielerin Jacqueline Meißner, die als Losfee fungierte, ein Heimspiel gegen den Vorjahresfinalisten SC Freiburg zugelost. Zur vierten Paarung erwartet Eintracht Frankfurt zu Hause Union Berlin.

Die vier Spiele finden am 4. und 5. April statt, die zeitgenaue Ansetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die vier Gewinner spielen am 2. und 3. Mai die beiden Halbfinals aus, das Endspiel steigt am 3. Juni im Berliner Olympiastadion.