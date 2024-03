Bundesliga-Ansetzungen: Leverkusen empfängt den VfB am Samstagabend

Die DFL hat die restlichen Bundesliga-Spieltage 31 bis 33 zeitgenau angesetzt. In der 31. Runde sind die Top 6 der Tabelle unter sich, der Knaller zwischen Leverkusen und Stuttgart steigt am Samstagabend.

Nun sind auch die letzten Spieltage der Saison exakt terminiert, die DFL hat am Mittwoch die Bundesliga-Partien vom 31. bis zum 33. Spieltag zeitgenau angesetzt. Der 34. Spieltag läuft ohnehin wie gewohnt ab, alle Spiele finden am 18. Mai gleichzeitig um 15.30 Uhr statt.

2024 trafen sich Leverkusen und Stuttgart in der BayArena schon einmal, Anfang Februar setzte sich Bayer in einem packenden Pokalfight mit 3:2 durch. Nun treffen sich die beiden Kontrahenten zum Knaller des 31. Spieltages wieder in Leverkusen, der Spitzenreiter erwartet den Tabellendritten am Samstagabend, den 27. April um 18.30 Uhr.

Die ersten Sechs der Tabelle sind da unter sich. Die Bayern (2.) empfangen ebenfalls am Samstag Frankfurt (6.), allerdings schon um 15.30 Uhr, ebenso wie Leipzig (5.), das im Duell um Rang vier Dortmund (4.) zu Gast hat.

Am 32. Spieltag steht das nächste Topspiel auf dem Programm, wieder ist der VfB beteiligt. Die Stuttgarter erwarten am Samstag um 15.30 Uhr den FC Bayern zum Südklassiker. Leverkusen steht indes am Sonntag um 17.30 Uhr der schwere Gang nach Frankfurt bevor.

Der 33. und damit vorletzte Spieltag startet am Freitagabend mit der Partie Augsburg gegen Stuttgart. Leverkusen rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.30 Uhr in Bochum ab. Die Bayern empfangen zwei Stunden vorher den VfL Wolfsburg Dortmund bestreitet das Samstagabendspiel in Mainz.

nik