March mit zwei Toren und einer Vorlage: Liverpool erneut ohne Sieg

Die Krise des FC Liverpool verschlimmert sich immer mehr. Bereits zum dritten Mal im neuen Jahr blieben die Reds ohne Sieg. Die Elf von Trainer Jürgen Klopp war in Brighton chancenlos und ging mit 0:3 unter.

Bevor es im American Express Community Stadium sportlich wurde, bekam zunächst noch Weltmeister Mac Allister, der erstmals wieder seit dem WM-Finale in der Startelf stand, einen gebührenden Empfang. Der Argentinier war einer von drei Neuen in Brightons Anfangsformation gegenüber dem 5:1 im FA Cup in Middlesbrough. Auf der Gegenseite musste Jürgen Klopp auf den verletzten Darwin verzichten und ersetzte ihn durch Oxlade-Chamberlain - die einzige Veränderung nach dem 2:2 im FA-Cup in Wolverhampton.

Gakpo feiert Premier-League-Debüt

Doch der Ersatzmann und seine Sturmkollegen Salah sowie Neuzugang Gakpo, der sein Premier-League-Debüt feierte, hingen von Beginn an in der Luft: Brighton übernahm nämlich sofort die Spielkontrolle und überspielte das anfängliche Pressing der Reds clever. Die Überlegenheit wäre fast früh belohnt worden - Marchs Schuss klärte Alexander-Arnold aber für den bereits geschlagenen Alisson kurz vor der Linie (8.).

Obwohl die Hausherren auch in der Folge einen hohen Aufwand betrieben - vor allem Mitoma sorgte auf der linken Seite für viel Betrieb - blieben große Möglichkeiten Mangelware, weil im letzten Drittel die Genauigkeit fehlte. Die beste Chance vergab jener Mitoma mit dem Außenrist (29.). Kurz vor der Pause bekamen die Seagulls dann aber vermeintlich die große Chance zur Führung: Alisson räumte March im eigenen Sechzehner ab - und Schiedsrichter Darren England zeigt sofort auf den Punkt (40.). Der VAR kassierte den Strafstoß wenig später allerdings ein, weil March zuvor im Abseits stand.

Blitzstart in Durchgang zwei: March trifft doppelt

Da der LFC im ersten Durchgang kaum offensive Akzente setzte, ging es torlos in die zweiten 45 Minuten - und in diesen zeigte sich Brighton prompt zielstrebiger. Keine Minute war vergangen, als die Seagulls einen Fehlpass von Matip im Aufbauspiel zur Führung nutzten: Den schnellen Gegenstoß über Mac Allister, Lallana sowie Mitoma vollendete March (46.).

Mit dem 1:0 im Rücken drängten die Hausherren auf den nächsten Treffer und wurden dafür belohnt: March traf trocken in die rechte Ecke (53.). Liverpool war nun gefordert, fand aber auch nach dem Doppelschlag in der Offensive kaum statt. Klopp versuchte von außen Einfluss zu nehmen und brachte ein frisches Quartett (69.). Doch es passte zu dem gebrauchten Tag des LFC, das auch die Wechsel verpufften.

Welbeck setzt den Schlusspunkt

Die letzte Resthoffnung auf einen Punkt machte in der Schlussphase Joker Welbeck zunichte. Liverpool verteidigte einen Einwurf schlecht und der 32-Jährige bedankte sich für die passive Defensivsarbeit mit dem Tor zum 3:0-Endstand (81.).

Durch den Sieg zieht Brighton in der Tabelle an Liverpool, das in diesem Jahr weiterhin auf einen Sieg wartet, vorbei. Am kommenden Samstag spielt Brighton in Leicester (16 Uhr), Liverpool hingegen reist zum FA-Cup-Wiederholungsspiel am Dienstag nach Wolverhampton (20.45 Uhr).