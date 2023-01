Wolves zwingen Titelverteidiger Liverpool ins Wiederholungsspiel

In 90 Minuten konnten Liverpool und die Wolves keinen Sieger unter sich ausmachen. Nach dem 2:2 muss der Teilnehmer der nächsten Runde im Wiederholungsspiel ermittelt werden.

Nach der 1:3-Pleite gegen den FC Brentford hatte der FC Liverpool einiges gutzumachen. Klappen sollte das mit Neuzugang Gakpo, der nach seinem Winterwechsel von PSV Eindhoven erstmals im Kader und auch direkt in der Startelf stand. Rund fünf Minuten dauerte es, bis der Niederländer erstmals in Szene gesetzt werden konnte, doch nach Salahs Ablage fehlte es dem Flachschuss an Präzision.

Danach war vom 23-Jährigen jedoch nicht viel zu sehen. Wenn es bei den Reds nach vorne ging, war meistens sein ägyptischer Teamkollege Hauptakteur. Für gefährliche Abschlüsse konnte aber auch Salah nicht sorgen, die Defensive der Wolves stand dicht und offenbarte keine Lücken.

Alisson patzt folgenschwer - Alexander-Arnolds Traumpass zum Ausgleich

Aus dieser Defensive heraus fokussierten sich die Gäste auf ihr schnelles Umschaltspiel, dank dessen Ait Nouri, Traoré und Co. Liverpool immer wieder vor Probleme stellten. Das Führungstor fiel dann aber unter freundlicher Mithilfe der Gastgeber. Nach Thiagos Rückpass hatte Alisson alle Zeit der Welt, den Ball an den Mitspieler zu bringen - doch sein Pass kam direkt in den Fuß von Guedes, der ins leere Tor einschieben konnte (26.).

Ein Wirkungstreffer für die Reds, bei denen von nun an kaum etwas zusammenlief - die Wolves konnten locker verteidigen und weiterhin gefährlich kontern. Kurz vor Pausenpfiff kamen die Reds dann aus dem Nichts zurück - dank eines genialen Schachzugs von Alexander-Arnold. Der Außenverteidiger spielte einen Traumpass in den Lauf von Darwin, der mit dem ersten Kontakt zum Ausgleich traf (45.).

Hwang bringt die Wolves zurück - Totis Tor zählt nicht

Nach Wiederanpfiff kam es noch dicker für die engagierten Gäste, die sich eine Pausenführung eigentlich verdient gehabt hätten. Liverpool kam mit verändertem Gesicht aus der Pause und zeigten sich plötzlich deutlich zielstrebiger. Verteidiger Toti erwischte bei einer Klärungstat den Ball nicht richtig, sodass Salah frei vor Sarkic zur Führung einschieben konnte (52.). Die Reds drückten fortan auf den nächsten Treffer, ließen aber weiter zwingende Chancen vermissen und verpassten so die Vorentscheidung.

Die Wolves gaben sich derweil nicht auf und belohnten sich nach 66 Minuten für einen engagierten Auftritt. Nach einer Co-Produktion der beiden Ex-Leipziger Cunha und Hwang stand es plötzlich 2:2, weil der Ball nach unkontrolliertem Ping-Pong zwischen dem Südkoreaner und Konaté für Alisson nicht mehr zu halten war.

Zum Glück für die Reds fand der erneute Wolves-Jubel zehn Minuten vor Schluss ein jähes Ende. Toti hatte den Ball nach Ecke über die Linie gedrückt, zuvor soll aber Teamkollege Nunes im Abseits gestanden haben. Auch nach VAR-Eingriff revidierte der Schiedsrichter die Entscheidung nicht. Es blieb beim 2:2, das dem straffen Terminplan des Titelverteidigers ein weiteres Match beschert: Am 17. Januar werden die Wolves zum Wiederholungsspiel laden.