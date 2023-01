Vorne Ödegaard, hinten Ramsdale: Arsenal schlägt Spurs und enteilt ManCity

Der FC Arsenal ist der ersten Meisterschaft seit 2004 nähergekommen - auch wenn der 2:0-Sieg bei Stadtrivale Tottenham am Ende mit viel Zittern verbunden war.

Durch Citys Niederlage im Manchester-Derby winkte den Gunners ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft - als wenn so ein Nord-London-Derby nicht schon prestigeträchtig genug wäre. Der Spitzenreiter begann an der White Hart Lane deutlich agiler. Martinelli zeigte sich dribbelfreudig, Nketiah scheiterte mit der ersten Großchance des Spiels an Lloris - der den Ball zuvor vertändelt hatte (7.).

Es war nicht die Anfangsphase des französischen Schlussmanns, der sich die Kugel nach Sakas leicht abgefälschter Hereingabe unglücklich selbst ins Tor beförderte - die Führung war aber durchaus verdient (14.). Ein wenig aus dem Nichts fiel kurz darauf beinahe der Ausgleich, Son scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins am stark reagierenden Ramsdale (18.).

Ödegaard trifft schon wieder - Ramsdale passt auf

In Führung liegend ließ Arsenal seinen Gastgeber auch mal kommen, Tottenham nutzte das kaum - es fehlte an Durchschlagskraft. Bei drückend überlegenen Gunners haperte es lediglich am letzten bisschen Präzision, als Thomas' 22-Meter-Volley an den Pfosten krachte (25.). Die Spurs hatten Glück - und darüber hinaus nicht viel anzubieten. Es entwickelte sich eine komplett einseitige Partie.

Arsenal war bärenstark, Tottenham aber auch schwach. Der konternde Saka nutzte den ihm gebotenen Platz und bediente den formstarken Kapitän Ödegaard, dessen Fernschuss unten rechts einschlug (36.). Das hatte bereits etwas von Vorentscheidung. Mit dem Pausenpfiff verzeichneten dann aber die Hausherren durch Kane schließlich ihre zweite ansatzlose Gelegenheit, weil Zinchenko unachtsam gewesen war. Erneut parierte der aufmerksame Ramsdale (45.+3).

Spurs verzweifeln an Ramsdale

Die ersten Minuten des zweiten Abschnitts bestätigten den ersten. Dann jedoch kippte die Partie tatsächlich - plötzlich gab Tottenham mächtig Gas. Bei Kulusevskis Schlenzern fehlte wenig (49., 56.), dass der Anschlusstreffer nicht fiel, lag auch an den nächsten starken Paraden von Ramsdale gegen Kane (50.) und Sessegnon (52.).

Ab und an bekamen die Gunners mal wieder einen Fuß in die Tür, nie aber wirklich nachhaltig. Tottenham war jetzt klar besser und am Drücker - und am Strafraum des Tabellenführers. Dort war aber meistens Endstation. Auf der Gegenseite vergab Nketiah die sehr gute Möglichkeit zum 3:0 - so blieb es spannend (69.).

Und zwar wirklich spannend. In der Schlussphase wankten die Gunners gehörig. Dauerdruck lastete auf den Gästen, die dennoch auch Abschlüsse des eingewechselten Richarlison (82.) und Son (84.) überstanden. Viel mit Entlastung war für Arsenal nicht mehr, doch Tottenham wurde am Ende nie zwingend genug.

Durch den Derbysieg an der White Hart Lane - Arsenals erster in der Liga seit 2014 - ziehen die Gunners an der Tabellenspitze auf acht Punkte davon.