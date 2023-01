Dank Isaks spätem Siegtor: Newcastle springt wieder auf Platz drei

Newcastle United hat sich nach zwei Nullnummern in Serie in der Liga zurückgemeldet und den FC Fulham knapp mit 1:0 geschlagen. In einer unterhaltsamen Partie scheiterte Mitrovic kurios vom Punkt, ehe ein Eingewechselter die Magpies kurz vor Schluss zum Sieg schoss.

Erzielte den Siegtreffer in der 89. Minute: Alexander Isak (li.). IMAGO/News Images