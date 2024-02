Ganz , ganz bitter

Auch in Durchlauf zwei sollte es letztlich beim 1:1 bleiben, was aber aus Sicht des Aufsteigers extrem bitter war. Denn Werder-Torwart Michael Zetterer hatte ganz tief in der Nachspielzeit Tim Skarke angeschossen, das 1:2 war die Folge - doch eine angeschossene Hand war ebenfalls im Spiel ... Getty Images