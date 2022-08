Breitenreiters Rat für Rutter

TSG-Trainer André Breitenreiter bremst die Euphorie um Georginio Rutter. Der 20-jährige Angreifer sei "noch lange nicht fertig".

Beim überzeugenden 3:0-Sieg in Leverkusen war er einer der auffälligsten Hoffenheimer. Immer wieder sorgte Georginio Rutter mit seinem aggressiven Anlaufverhalten oder seinen unberechenbaren Dribblings für Unordnung und Stress in der Bayer-Defensive. Schließlich krönte der junge Franzose seine Vorstellung mit einem traumhaften Treffer, als er den Ball zum finalen 3:0 mit seinem starken linken Fuß in den Winkel wuchtete.

Doch André Breitenreiter reagiert auffällig zurückhaltend, wenn die Sprache auf Rutter kommt. Ganz bewusst versucht der TSG-Coach, die Euphorie um den 20-Jährigen im Zaum zu halten. "Er ist noch jung und muss noch viel arbeiten, Georginio hat großes Potenzial, trotzdem ist er noch lange nicht fertig", erklärte der 48-Jährige und verweist auf seine Erfahrungen im Umgang mit verheißungsvollen Talenten. "Ich hatte mehrere junge Spieler auf diesem Niveau, Leroy Sané wurde Nationalspieler, auch Leon Goretzka unter meiner Regie, Alessandro Schöpf, Ihlas Bebou ging mit hohem Transfererlös nach Hoffenheim, ich könnte so viele Namen nennen", versichert Breitenreiter, "ich glaube, ich weiß schon ganz gut, was jeder Einzelne braucht, dem kann man schon vertrauen." Und deshalb rät der erfahrene Trainer im Fall Rutter aktuell zur Zurückhaltung. "Den Ball flach halten, ist in dieser Phase sehr angebracht."

Breitenreiter will offenkundig vorbeugen, dass sich Rutter von den Schlagzeilen und dem medialen Trubel ablenken lässt von den grundsätzlichen Dingen des alltäglichen Trainings und der kontinuierlichen Weiterentwicklung. "Ich werde den jungen Spielern alle meine Hilfe geben, insofern sie gewollt ist, dann kann man in Zukunft Großes erwarten", verspricht Breitenreiter und verweist erneut auf seine Kompetenzen als Ausbilder und Entwickler junger Spieler. "Es hat in der Vergangenheit immer wieder gut geklappt, dass sich Mannschaften und Spieler unter meiner Regie gut entwickelt haben und hohe Transfererlöse erzielt wurden", versichert Breitenreiter, "und wenn wir gut zusammenarbeiten, wird das hier auch so passieren." Dann würde die Hoffenheimer Rechnung nicht nur, aber besonders im Fall Rutter aufgehen.