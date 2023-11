Was für ein irres Finish in Braunschweig. Nach minutenlanger Überprüfung steht fest, dass Bicakcic nicht im Abseits stand. Lechner pfeift gar nicht mehr erst an. Damit ist die Niederlagenserie der Löwen beendet. Es ist letztlich doch ein wenig glücklich, Braunschweig agierte in Überzahl und nach dem 2:1 zu passiv und wäre beinahe bestraft worden.

Abpfiff

90' +13 Entscheidung durch Videobeweis

Das Tor zählt!

90' +13 Es dauert und dauert ...

90' +11 Videobeweis

Doch war es Abseits? Die Szene wird nochmal überprüft.

90' +8 3:2 Tor für Braunschweig

Bicakcic (

Linksschuss, Linksschuss, Decarli Braunschweig spielt verrückt! Nach einem langen Einwurf bekommt Osnabrück den Ball nicht geklärt. Decarli bugsiert das Leder zu Bicakcic, der aus kurzer Distanz mit links einnetzt.

90' +6 Es wird nochmal gefährlich: Decarli köpft aus kürzester Distanz Grill an, dann kann Osnabrück klären.

90' +6 Ihorst wird im Strafraum bedient, nimmt den Ball aber zu schlampig an. Immerhin eine Ecke für den BTSV.

90' +3 Grill lässt sich nach einem leichten Luftkampf behandeln.

90' +1 Sieben Minuten werden nachgespielt.

87' 2:2 Tor für Osnabrück

Engelhardt (Handelfmeter,

Linksschuss) (Handelfmeter,Linksschuss) Engelhardt lässt sich die Chance nicht entgehen. Es war wieder eine harte Entscheidung, da Donkor den Ball gar nicht kommen sah.

87' Entscheidung durch Videobeweis

Sie bleibt aber bestehen.

86' Videobeweis

Die Entscheidung wird kontrolliert.

85' Handelfmeter für Osnabrück Nach einer Flanke von rechts köpft Wiemann auf das Tor. Donkor bekommt den Ball an den abgespreizten Arm, er stand allerdings mit dem Rücken zum Osnabrücker.

82' Die Schlussphase beginnt, und Braunschweig spielt ein wenig mit dem Feuer. Trotz Überzahl stehen die Löwen sehr tief und überlassen dem VfL das Feld.

79' Gelbe Karte (Osnabrück)

Gnaase

Nach Foul an Kaufmann, es ist seine fünfte Gelbe Karte.

75' Wieder das alte Bild: Nach Führung schaltet Braunschweig einen Gang zurück und lässt den Gegner kommen.

71' 2:1 Tor für Braunschweig

Donkor (

Linksschuss, Linksschuss, Gomez Jetzt ist es doch passiert. Tesche verliert im Mittelfeld den Ball. Rittmüller flankt von rechts auf Gomez, der das Leder mit der Hacke auf das Tor bringt. Zwar kann Grill parieren, doch Geburtstagskind Donkor steht goldrichtig und staubt ab.

70' Die Eintracht macht nun Druck, doch bislang kommt noch nicht viel heraus. Osnabrück lässt keine Torszenen zu.

66' Auch Braunschweig bringt nun frische Kräfte.

65' Gelbe Karte (Braunschweig)

Krauße



62' Gelbe Karte (Osnabrück)

Tesche

Tesche ist stinksauer und reklamiert, da Cuisance sogar mit erhobenen Händen beim "Abschuss" vor Kaufmann stand. Es hilft alles nichts, der VfL ist nur noch zu zehnt.

60' Gelb-Rote Karte (Osnabrück)

Cuisance

Was für eine kuriose Szene. Cuisance stellt sich vor einem Freistoß vor den ausführenden Kaufmann, der den Ex-Münchner abschießt.

58' Spielerwechsel (Osnabrück)

Thalhammer kommt für Diakhite Doppelwechsel bei Osnabrück ...

57' Donkor flankt von links auf Krüger, doch Wiemann ist ganz dicht dran und blockt den Versuch. Starke Aktion des VfL-Abwehrmanns.

55' Jetzt aber mal eine Szene. Helgason versucht es nach einer Flanke von rechts mit dem linken Außenrist, doch Grill ist zur Stelle.

54' Torraumszenen gab es in der zweiten Hälfte noch nicht, die Partie wird immer umkämpfter.

52' Gelbe Karte (Braunschweig)

Bicakcic

Bicakcic packt die Schere aus.

49' Keine Gefahr für den VfL.

48' Die Partie geht nach Wiederanpfiff hin und her, nun gibt es mal einen Freistoß von links für Braunschweig. Gomez war gefoult worden.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Braunschweig ging völlig verdient in Front und zog sich dann zurück, woraus Osnabrück aber keinen Profit schlagen konnte. Kurz vor der Pause leistete sich Keeper Hoffmann ein unnötiges Foulspiel im Strafraum. Nach dem Ausgleich hatte die Eintracht noch zwei dicke Chancen, doch noch mit einer Führung in die Kabinen zu gehen.

Halbzeitpfiff

45' +8 Nochmal Gomez mit einem Linksschuss aus 12 Metern auf das lange Eck - stark pariert von Keeper Grill. Der US-Amerikaner war nach einem eher zufällig durchgeflutschten Pass aus der eigenen Hälfte enteilt.

45' +6 Die dicke Chance auf das 2:1 für den BTSV! Nach einer flachen Hereingabe von rechts bugsiert Gomez das Leder Richtung langes Eck. Zwar zu ungenau, doch da ist auch noch Krüger, der aber knapp am Ball vorbeigrätscht.

45' +4 1:1 Tor für Osnabrück

Cuisance (Foulelfmeter,

Linksschuss, (Foulelfmeter,Linksschuss, Kleinhansl Cuisance tritt an und verwandelt äußerst souverän. Hofmann ist in der richtigen Ecke, aber dennoch chancenlos.

45' +2 Foulelfmeter für Osnabrück Nach einem missglückten Kopfball läuft Hoffmann Osnabrücks Kleinhansl hinterher und läuft ihm von hinten in die Hacken. Unnötige Aktion des Keepers. die Entschiedung bleibt auch nach VAR-Check bestehen.

45' +1 Sechs Minuten werden nachgespielt, es gab einige Verletzungsunterbrechungen.

45' Gnaase verliert den Ball leichtfertig gegen Gomez, wodurch sich ein brandgefährlicher Konter entwickelt. Die Flanke von links verlängert dann Gnaase auch noch zu Krauße, dessen Kopfball aber viel zu unplatziert ist. Da war sehr viel mehr drin.

41' Spielerwechsel (Braunschweig)

Griesbeck kommt für Ivanov Auch Scherning reagiert früh, aber offenbar freiwillig. Für den verwarnten Ivanov kommt Griesbeck, nahe am Platzverweis wandelte Ivanov aber eigentlich nicht gerade. Scherning flüstert dem Abwehrspieler noch eine Erklärung ins Ohr, die dieser auch akzeptiert.

37' Stürmerfoul nach einer Braunschweiger Ecke. Gut gesehen von Referee Lechner, der bislang mit der Partie überhaupt keine Probleme hat.

35' Torschütze Gomez sitzt angeschlagen am Boden . Er kann offenbar weitermachen, muss aber erstmal raus.

34' Gelbe Karte (Osnabrück)

Cuisance

Drei Osnabrücker versuchen den enteilten Kaufmann mit einem taktischen Foul bei einem Konter zu stoppen. Cuisance schafft es.

31' ... und wieder zu kurz auf den ersten Pfosten geschlagen. Kein Problem für den BTSV, der direkt kontert. Krügers Abschluss ist dann aber leichte Beute für Keeper Grill.

31' Die nächste Ecke für den VfL ...

28' Osnabrück hat seit dem Rückstand deutlich mehr Offensivakzente gesetzt, weniger ging allerdings auch nicht. Zwingend ist das alles allerdings nicht, eine Flanke von Cuisance landet weit im Toraus.

27' Schöne Vorlage von Ajdini, der das Leder flach von rechts flach hereinbringt. Decarli hat aufgepasst und klärt mit dem langen Bein auf Kosten einer Ecke. Auch da passt die Eintracht auf - wieder nichts für den VfL.

23' Gelbe Karte (Osnabrück)

Diakhite

Ein sehr hartes Einsteigen gegen Krauße in Höhe der Mittellinie. Diakhites Beschwerden sind mehr als unberechtigt.

21' Gelbe Karte (Braunschweig)

Ivanov

Nach zu hohem Bein bei einem Luftkampf.

19' Bei einem Zweikampf zwischen Gnaase und Gomez hätte der VfL gerne Elfmeter, doch das war zu wenig.

17' Der VfL ist bislang offensiv noch überhaupt nicht zu sehen gewesen. Da Braunschweig sich jetzt ein wenig zurückzieht, haben die Gäste etwas mehr Ballbesitz als zuvor.

12' 1:0 Tor für Braunschweig

Gomez (

Rechtsschuss, Rechtsschuss, Krauße Da ist die Führung, und sie ist hochverdient. Nach einer Flanke von rechts von Krauße ist Gomez in der Mitte zur Stelle und trifft mit etwas Glück, da das Leder noch leicht abgefälscht wird, ins lange Eck. Der gerade eingewechselte Gyamfi war Gomez' Ping-Pong-Partner in dieser Situation.

10' Spielerwechsel (Osnabrück)

Gyamfi kommt für Beermann Der erwartete Wechsel. Die Fans feiern Beermann, als er an der Kurve vorbeiläuft.

10' Wieder ein Abschluss bei Braunschweig, nach einer Flanke von rechts versucht es Bicakcic artistisch. Das Leder fliegt aber weit am Tor vorbei.

8' Sorgen beim VfL: Beermann greift sich im Laufduell an den Oberschenkel, es geht offenbar nicht weiter für den Kapitän.

6' Eine Mischung aus Torschuss und Flanke führt zur nächsten Torszene. Letztlich fälscht Wiemann das Leder zur ersten Ecke ab, die aber folgenlos bleibt.

5' Eine kleine Unsicherheit bei Bicakcic, die aber folgenlos bleibt. Braunschweig bleibt in Ballbesitz.

2' Gleich mal eine frühe Chance für Braunschweig. Am kurzen Pfosten kommt Krüger an den Ball, bekommt ihn am Fünfmetereck aber nicht mehr auf die kurze Ecke gezogen.

13:01 Uhr Das Netz muss noch an zwei Stellen geflickt werden, deswegen gibt es eine leichte Verzögerung.

Anpfiff

12:59 Uhr Die Seitenwahl ist erfolgt - gleich geht's los!

12:56 Uhr Schlusslicht Braunschweig ist übrigens inzwischen neunmal in Folge sieglos, der Vorletzte Osnabrück seit fünf Partien.

12:46 Uhr Bei Osnabrück fehlt Conteh heute aus privaten Gründen, wie der VfL bekanntgab.

12:40 Uhr Auch Scherning selbst äußert sich bei Sky. "Ich habe viele Gespräche geführt. Der Funke muss auf das Publikum überspringen", sagt er vor dem Duell mit seinem Ex-Klub Osnabrück.

12:36 Uhr BTSV-Sportdirektor Benjamin Kessel stellt sich vor der Partie: Er nennt den Kader "schon zweitligatauglich", aber es gebe "zu wenige Leader, die vorangehen". In der Winterpause solle der Kader "optimiert" werden.

12:32 Uhr Bei der Eintracht bekommt Lecce-Leihgabe Herlgason eine Chance und ersetzt Nikolaou, der sich in der Vorwoche eine unnötige Ampelkarte eingehandelt hatte.

12:27 Uhr Und bei Osnabrück? Im Vergleich zum 1:1 gegen Kiel gibt es nur einen Wechsel: Ajdini darf auf rechts für Rorig ran.

12:25 Uhr Vier Änderungen nimmt der neue Coach vor: Für Griesbeck, Nikolaou (Gelb-Rot-gesperrt), Sané und Marx laufen im Vergleich zum 0:2 in Hannover Rittmüller, Helgason, Krauße und Gomez auf.