Tottenham dreht 0:2-Rückstand und besiegt Cherries dank Lucky Punch

Generalprobe geglückt: Vor dem letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase fährt Tottenham Hotspur gegen den AFC Bournemouth einen späten Sieg ein - und beweist Moral.

Der Stadionsprecher in Bournemouth hatte Angreifer Moore wegen seiner beiden Treffer bereits zum Spieler des Tages ausgerufen. Doch das Spiel zwischen dem Aufsteiger und den Spurs war noch nicht zu Ende. Eine Son-Ecke landete bei Bentancur, der bei seinem Kopfball zunächst an Mepham hängenblieb, dann aber entscheidend nachsetzte und den Ball zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen beförderte (90.+2).

Ende gut alles gut, werden sich die Tottenham-Anhänger sagen, nachdem das Spiel alles andere als rosig begonnen hatte aus Sicht des Favoriten. Stattdessen legten die Gastgeber resolut los und erspielten sich immer wieder gute Torchancen. Moore vollendete schließlich einen mustergültigen Konter und stellte auf 1:0 (22.).

Das Team von Antonio Conte, der im Vergleich zum 1:1 gegen Sporting in der Champions League gleich sechs Wechsel vorgenommen hatte, fand erst Mitte der ersten Halbzeit besser in die Spur. Doch engagiert verteidigende Hausherren überstanden die Druckphase ihres Gegners ohne Gegentor. Auch, weil der Ball bei Senesis unfreiwilliger Kopfballverlängerung nur gegen den Pfosten sprang (36.).

Spurs legt nach der Pause beeindruckende Wende hin

Die zweite Halbzeit fügte sich dann zunächst ins Bild ein: Bei den Gästen ging nicht viel zusammen - und Bournemouth jubelte erneut. Wieder war es Moore, der eine Hereingabe erfolgreich verwertete. Bei seinem Kopfballtor (50.) profitierte er aber auch davon, dass Sanchez und Emerson Royal sich nicht einig wurden, wer den 30-Jährigen zu decken hat.

Aber die Londoner gaben sich nicht auf und schlugen prompt zurück. Höjbjerg bediente Sessegnon mit einem Zuckerpass. Der frühere Hoffenheimer ließ sich dann nicht zweimal bitten und legte das Spielgerät zum 1:2-Anschlusstreffer in die lange Ecke (57.).

Kurz sah es so aus, als würde die Partie abflachen. Aber die Spurs bündelten ihre Energie noch einmal. Weil die Cherries bei einer Ecke unsortiert waren, durfte der mit aufgerückte Davies den Ball aus kürzester Distanz zum Ausgleich ins Netz köpfen (73.). Dass sich Ecken für Tottenham als probates Mittel erwiesen, bewies in der Nachspielzeit dann auch noch der eingewechselte Bentancur, der die Spurs-Fans schlussendlich so richtig jubeln ließ.

Durch den Sieg festigen die Nord-Londoner ihren dritten Tabellenplatz und halten den Anschluss an das Spitzenduo bestehend aus Arsenal und ManCity. In der Champions League trifft Tottenham am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Frankfurt-Gruppe auswärts auf Olympique Marseille. Bournemouth hat sein nächstes Spiel erst wieder nächste Woche Samstag (16 Uhr) in der Premier League bei Leeds United.