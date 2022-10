Joker-Doppelschlag und Traumtor: Arsenal bleibt mit Kantersieg Tabellenführer

Der FC Arsenal bleibt Tabellenführer der Premier League. Beim 5:0 über Schlusslicht Nottingham feierten die Gunners vor allem nach der Pause eine Offensivgala - müssen sich aber um Bukayo Saka sorgen.

Arsenal wollte nicht Liverpool sein: Den Gunners war von Beginn an darauf bedacht, sich keinen Fauxpas wie die Reds in der vergangenen Woche zu leisten und beim Tabellenletzten Punkte zu lassen. Die frühe Beruhigungspille war die Folge: Martinelli köpfte eine halbhohe Saka-Flanke wuchtig ein (5.). Die beiden Protagonisten hatten im ersten Durchgang aber nicht immer so viel Glück: Martinellis Schuss wurde von Renan Lodi auf der Linie geblockt (21.), Saka musste nach einer knappen halben Stunde verletzt vom Feld (27.).

Ohne den offensiven Gefahrenherd blieb Arsenal zwar tonangebend, leistete sich aber immer wieder Nachlässigkeiten im eigenen Aufbauspiel. Eine besonders haarsträubende von Gabriel konnte Lingard kurz vor der Halbzeit nicht nutzen (43.).

Drei Tore in acht Minuten: Arsenal macht alles klar

Die Pause kam zum richtigen Zeitpunkt für die Gunners, die nach dem Seitenwechsel wieder deutlich konzentrierter auftraten - ganz besonders der für Saka eingewechselte Nelson: Mit einem Abstauber nach gelungener Ballstafette (49.) und einer feinen Direktabnahme nach Gabriel Jesus' Flanke (52.) gelang dem Joker ein Doppelpack binnen drei Minuten, nur fünf Minuten später legte er ab für Thomas, der mit einem herrlichen Schlenzer aus rund 20 Metern endgültig für klare Verhältnisse sorgte (57.).

Einzig Gabriel Jesus blieb glücklos an einem rundum gelungenen Gunners-Tag: Der Brasilianer, der bereits in der 7. Minute eine Großchance ausgelassen hatte, scheiterte zweimal an Henderson (59., 67.) und rutschte nach einer Ecke knapp am Ball vorbei (85.). Immerhin als Vorbereiter holte sich der Mittelstürmer noch ein Erfolgserlebnis ab: Mit einer Ablage auf Ödegaard, der den Ball humorlos zum 5:0-Endstand unter die Latte zimmerte, verzeichnete Gabriel Jesus seinen zweiten Assist des Tages (78.).

Der FC Arsenal bleibt damit an der Tabellenspitze der Premier League und hat zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City. Am kommenden Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet mit dem Stadtduell beim FC Chelsea aber eine anspruchsvolle Aufgabe. Nottingham bleibt hingegen Schlusslicht und ist am Samstag (16 Uhr) gegen Brentford gefordert.