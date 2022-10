Zwei Eigentore beim Ex-Klub Brighton: Chelsea kassiert die erste Niederlage unter Potter

Graham Potter kassierte ausgerechnet bei seinem Ex-Klub Brighton die erste Niederlage als Chelsea-Trainer. Beim 1:4 trafen zwei Blues-Spieler ins eigene Tor. Dazu trugen sich gleich zwei Deutsche in die Torschützenliste ein.

Nur 50 Tage nach seinem Wechsel zu Chelsea, das im Vergleich zum 2:1 in Salzburg auf zwei Positionen verändert begann, kehrte Graham Potter nach Brighton zurück und bekam zu spüren, was für eine Mannschaft er aufgebaut hatte. Die Seagulls, die seit dem Abgang des 47-Jährigen noch auf einen Sieg warteten, begannen furios - vor allem das Pressing der Gastgeber, bei denen Coach Roberto de Zerbi nach dem 1:3 bei Manchester City ebenfalls zwei Änderungen vorgenommen hatte, bereitete den West-Londonern große Probleme.

Die Belohnung folgte auch prompt: Nachdem Thiago Silva gleich zweimal für den bereits geschlagenen Kepa einen Gegentreffer verhindert hatte (2.,3.), umkurvte Trossard den CFC-Schlussmann und traf zur frühen Führung (5.) - der Angreifer leitete das 1:0 durch starkes Gegenpressing selbst ein.

Loftus-Cheek und Chalobah treffen ins eigene Tor

Brighton ruhte sich aber nicht auf dem 1:0 aus und erhöhte noch in der Anfangsviertelstunde. Loftus-Cheek bugsierte eine March-Ecke unfreiwillig ins eigene Tor (14.). Der Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Gäste, die nun druckvoller agierten. In der Folge entwickelte sich ein Privatduell zwischen Gallagher und Sanchez. Der Keeper behielt zweimal die Oberhand (17., 20.) und hatte Glück, dass Pulisic den Abstauber nach seiner ersten Parade nur neben das Tor setzte.

Die Drangphase hielt aber nur kurz und anstelle des Anschlusstreffers vor der Pause gab es noch ein weiteres Gegentor. Diesmal rutschte Chalobah in eine Hereingabe von Estupinan und lenkte sie zum 0:3-Pausenstand ins eigene Tor (42.).

Havertz Tor gibt Blues Hoffnung

In der Kabine schien sich Chelsea einiges vorgenommen zu haben. Denn kurz nach Wiederanpfiff sorgte Havertz per Kopf für einen Blitzstart der Gäste (48.). Brighton hingegen knüpfte nicht an den intensiven Auftritt von Durchgang eins an und überließ der Potter-Elf den Ball. Die wusste aber nur wenig damit anzufangen und stellte mit Ausnahme einer von Groß abgefälschten Flanke Sanchez vor keine Probleme (53.).

Chelsea, das es häufig aus der Distanz versuchte, lief die Zeit davon. Lediglich Havertz ließ kurz vor dem Ende noch den Anschlusstreffer liegen (87.). Dafür durfte ein andere Deutscher noch in der Schlussphase ein Tor bejubeln: Groß staubte in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand ab (90.+2.).

Während die Blues damit im zehnten Spiel unter Potter die erste Niederlage kassierten, feierten die Seagulls den ersten Erfolg unter Neu-Coach Roberto de Zerbi.

So geht es für beide Teams weiter: Während Chelsea am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League Dinamo Zagreb empfängt, gastiert Brighton am Samstag in der Liga bei den Wolves (16 Uhr).