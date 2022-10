Rashford und de Gea im Fokus: ManUnited besiegt West Ham knapp

Manchester United hat seine Serie fortgesetzt und ist nun seit acht Spielen ungeschlagen. Rashfords Treffer gegen West Ham beschert den Red Devils eine bessere Platzierung als Chelsea.

Die erste wichtige Nachricht seitens Manchester United gab es bereits vor Anpfiff: Cristiano Ronaldo begann nach seiner Suspendierung wie schon beim 3:0 gegen Sheriff Tiraspol in der Europa League. Viel für das Offensivspiel der Hausherren tat der Portugiese zunächst aber nicht.

Dafür sorgte in Durchgang eins ein anderer Offensivspieler: Rashford - neben Kapitän Maguire, Shaw und Elanga neu im Team (Malacia und Garnacho saßen auf der Bank, Lindelöf und Antony fehlten angeschlagen) - nickte wuchtig zur Pausenführung ein (38.), weil Eriksen von passiven Gästen zu viel Platz erhielt. Das 1:0 war verdient, West Ham fand kaum statt, während Rashford weitere Chancen vergab (4., 15.)

Die Hammers um den deutschen Nationalspieler Kehrer hatten kurz nach dem Seitenwechsel obendrein Glück, denn Scamacca hätte nach seinem Einsteigen gegen Martinez wohl Gelb-Rot sehen müssen (49.).

West Ham kam im Anschluss besser ins Spiel, gefährlich wurden die Gäste aber lange nicht, immer wieder standen Diogo Dalot und Martinez entscheidend dazwischen.

De Gea pariert mehrfach stark, Fred trifft den Pfosten

Weil Cristiano Ronaldo im Abschluss glücklos blieb (61., 62.) und auch Rashford das 2:0 liegenließ (51.), war David Moyes' Team aber noch am Leben. Fast hätte sich die Großzügigkeit von United gerächt: Antonio (82.) und Zouma (83.) fanden für in der Schlussphase drückende Hammers jedoch ihren Meister in de Gea.

Es blieb beim 1:0, auch weil Fred nur den Pfosten traf (86.); auf der Gegenseite de Gea Rice zum Verzweifeln brachte (90.+4) und Bowen kläglich vergab (90.+3).

ManUnited ist somit seit acht Spielen (sechs Siege) ungeschlagen und übernimmt Platz fünf von Chelsea. Am Donnerstag (18.45 Uhr) ist Erik ten Hags Team in der Europa League bei Real Sociedad San Sebastian gefordert, Sonntag muss es ab 15 Uhr bei Aston Villa ran.